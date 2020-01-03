【矚目配角】73歲劉江擔心留TVB冇劇拍：而家做一年算一年

劉江：其實我唔鍾意做訪問



記者：咁⋯⋯點解你會喺到？



劉江：太耐冇開工喇，做啲訪問等公司知我有開工嘛。



記者：哦⋯⋯（停咗幾秒）咁當傾偈囉，好快過啫⋯⋯



劉江笑一笑：開始啦！



很難想像拍了三百多套電視劇的劉江，還要做專訪證明自己在無綫的價值，訪問最後用了40分鐘，如果要用兩個字形容劉江，戲痴是最適合，他說：「有時屋企睇劇，見到其他人嘅演出，會諗點解呢個角色公司唔搵我做呢？冇可能搵佢喎，佢咁鬼渣！如果我做會點點點，但𠵱家⋯⋯我要開始學識放低去接受，做少啲之後再做少啲，最後唔做退休。」73歲的劉江在無綫工作32年，到今日仍會為自己沒份參與演出而生氣，劉江從來沒說過「我好鍾意做戲」，但他用實際行動演繹這句說話。

劉江在《金宵大廈》戲分重，亦有發揮，相信他會過足戲癮。(《金宵大廈》截圖)

年度神劇《金宵大廈》除了陳山聰、李施嬅外，最多人討論的是劉江，可說是劇中第二男主角，在無綫32年演繹過無數角色，《拳王》的任哥、《畢打自己人》的陸生等等，幾乎每套劇都見到劉江，但他竟然會擔心無綫不再用他，「而家做一年算一年，可能我未必簽亦可能佢（無綫）未必簽我呢？你哋可能覺得每一套都有老人家角色，我就好穩陣，舉例《白色強人》有幾多個我呢類角色？一個，咁一年公司開幾多部劇呢？有數得計，一套劇用一個老人家㗎咋。」

劉江以《情濃大地》做例子，表示當年藝員配搭一流，老中青藝員都有不同選擇。（劇照）

藝員青黃不接

劉老師亦數了無綫甘草陣容，羅樂林、劉丹、周聰、修哥等。不是劉老師盤點一下，都不知原來有多種類型的老友記，但劉江指出藝員斷層仍然嚴重，「以前TVB真係人才濟濟，就以《情濃大地》做例子，我個仔撈家（羅嘉良）、我做佢老竇，我再對上有個大地主就係蝦叔（關海山），演員配搭係咪好靚？但而家如果再拍，我就演關海山啦，撈家可能揾個後生當紮，咁中間係邊個呢？冇人呀⋯⋯我拍《載得有情人》洪永城做我個仔，我同佢相差40年？我以前同撈家年紀邊會相距咁遠呀？」

談到演戲劉江說到眉飛色舞，可見他非常熱愛這個行業。(梁碧玲攝)

不在乎觀眾的掌聲 最享受演出的一刻

劉江行內人稱他為劉老師，不作聲的時候很有威嚴，雖然表示過不愛做訪問，但訪問中越談越起勁亦談笑風生，和他談及演戲更是滔滔不絕，有人可能因為觀眾掌聲或認同感而愛演戲，但劉老師最享受的是演同重看自己演出時的過程：「我唔會理呢套劇出街之後觀眾鍾唔鍾意，收視幾多亦唔會理，我最緊要就係，我喺演緊戲嘅一刻，同埋playback睇返自己演出嘅時候，就係呢兩種享受，我喺現場睇playback會笑，啲人以為我傻，演戲會令你上癮。」

劉江再令後生一輩記得，應該是這張改圖，但劉老師表示:「自己從來冇講「講呢啲」，但啲人就當咗我講。」

為何劉江會著重看playback？或者先簡單解說什麼是playback，拍完每一場戲，電視台都會在廠景即時重播剛才的拍攝內容，演員、導演、攝影及其他工作人員等，就可以從playback找出剛才有那些地方做得不好，例如說錯了對白，或者有道具不連戲，或者導演及演員覺得有那個演繹不太好，看完playback都可以提出，可否再拍一次，當然決定權落在導演身上。

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劉江在2013年《傑出演員大獎》，他表示因為公司知佢辛苦啫。

看playback即是看重播，這個習慣不是每個藝員都會，有些對自己演技好有信心的是不會看，但劉老師表示他每次都看，除了是因為享受，更重要是改進，「因為當你演出嘅時候，其實係演繹緊喺你腦入面想像出來的東西，但當播出嚟嘅時候係咪真係咁呢？所以你要睇playback先知，我哋拍攝係逐場拍，到出街剪埋一齊，你演繹嘅角色就會突然立體咗，就好似畫畫一樣，將每一樣顏色組合埋，到出街嗰陣你就知究竟你演繹嘅角色係點，而呢個感覺又會影響你之後嘅演出，因為同你之前腦海想像嘅感覺交叉重叠，你再演嘅時候又會是另一個人，就係咁來來回回，不斷咁影響你自己，你明唔明我講乜？咁樣聽落去係咪好開心？我就係因為咁做咗幾十年喇，哈哈」

劉江懷令烈哥陳鴻烈，二人曾在兩套處境劇合作，令劉江大過戲癮。

戲痴最想遇到的是一個有發揮的角色，但更重要是有個好對手，從影近四十年，劉老師最想念的是陳鴻烈，「我們合作《畢打自己人》、《同事三分親》先認識，當年他是邵氏大影星，我只是一個舞獅，但在處境劇我們對手戲多，不需要太多對戲，大家自然有默契，烈哥就算只是坐着都有戲，有次看到重播，我在想就算重演一次，自己都未必做到同一水平，因為已經沒有了一個好對手 ─ 烈哥。」

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為生活無綫亞視兩邊走

雖然演戲帶給劉江無限樂趣，兒子小時候作文更以爸爸作為演員而感到很光榮，不過劉江知道後反而擔心，他怕兒子想做演員這一行：「呢行好辛苦又揾唔到食，（你都供到個仔去英國留學啦！）係呀，但你知我兩公婆幾辛苦？去英國讀書連埋生活費，每月最少五萬，當時我仲要供樓，所以日頭去無綫拍劇，夜晚去亞視配音，到第二朝又返無綫開工，幾乎每日都係咁過，連幾時泊停車場同泊街邊呢啲錢都要計呀，你話啦，不過咁以前你肯做，你話我唔瞓，一定有得你做，而家乜都冇喇，你想做都冇機會。」