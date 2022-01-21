御用強姦犯│黃煒溏經歷武師黃金時代：試過開一日工賺七千

61歲黃煒溏因為經常在電視劇演強姦戲，所以被網民封為御用強姦犯，但其實黃煒溏是一位武術指導，入行超過40年，經歷過香港武打電影的輝煌時代，黃師傅表示那年代，每天開工加班，人工水漲船高，他說：「試過一日開工賺七千，當時一個白領都係3千蚊月薪，你唸下係幾犀利。」

時移世易，香港電影已大不如前，尤其武打及動作片減產，直接影響武師行業，黃師傅眼見業界今非昔比，亦感到唏噓「以前大把工開，而家開完一日，你都唔知幾時再有。」

黃煒溏81年入行，由邵氏南國武術訓練班開始，之後成為武師、替身、指導，再成為演員。(梁碧玲攝)

當替身收入理想

八、九十年代是香港電影、電視最輝煌的時代，那時因為武打片、動作片盛行，所以武術指導、武師、替身行需求大增，黃煒溏表示那時當替身的人工非常理想，以日薪計算，大約$1400 為一工，一工為九小時，加班每小時，以百份之二十計算，很多電影為趕檔期，武師、替身基本上日以繼夜開工，可想而知收入有多好。

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1984年黃煒溏拍攝《省港旗兵》，戲中要做林威替身，由四樓跳落二樓，再跌落地下。(myTV SUPER截圖)

拍一個鏡頭五千蚊

黃煒溏師傳後生時當替身，試過一日賺七千，亦試過拍一個鏡頭賺五千，他說：「拍《省港旗兵》我係替林威，結局有場戲要佢由四樓跌落二樓，二樓再跌落地，我由出發到拍完三個鐘左右，幾好賺，不過我受咗傷，右手手腕裂咗，亦都係呢次之後，我好小心，之後未試過重傷。」

黃煒溏年輕時四樓跳落街都可以，現在做演員居多，叫他演惡漢，再加一些打鬥，簡直易如反掌。

危險動作海鮮價

黃煒溏表示這場《省港旗兵》高難度動作，當時有很多同行「睇景」(視察環境)，武指問他有沒有信心?這個鏡頭五千酬勞，他看一下環景，覺得稍為陳設，放一排粗身膠水喉就可以「卸力」，於是就接拍了。其他動作戲，都是以這種方式進行，替身、武指和導演，三方面商議好就成事。

除了《省港旗兵》那個高難度動作，1988年電影《赤膽情》，黃煒溏要做成奎安替身，他要在何文田街五樓跳過對面，他記得距離大約30呎距離，

同行良性競爭

那時戲行不單止收入好，武師行業更是良性競爭，黃煒溏說：「見到你三樓跳落嚟?我要喺四樓仲要加把梯先跳，可能嗰陣大家後生，心雄，但拍戲氣氛係好正㗎。」他續說那時洪家班、成家班鬥得激烈，「總之要觀眾睇到『嘩』一聲，最好觀眾係未睇過嘅，如果人哋做過，就要喺佢呢個動作上再提升，總之動作危險嘅保存、實制又非常安全。」

黃煒溏現職TVB武術指導，經常在電視城出現，古裝街、民初街，熟到合埋眼都識行。(梁碧玲攝)

武師開工不足

香港電影高峰期後，開始進入不景氣，近十年港產動作片減少，加上最近疫情，不單止武師，甚至整個電影業都面對重大衝擊，黃煒溏都覺得行業前景暗淡「武師呢行冇後生仔入嚟做，都冇工開，連買飯盒嘅錢都搵唔到，就算入行，通告唔多，練功時間都冇，你自己要兼職幾份先攪掂生計，以前旺市，收一星期或十日通告，如果計埋OT都幾「和味」，而家撈完聽日，都唔知幾時再有通告，為持唔到生活，行業又點會進步?」