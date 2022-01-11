東張西望｜6歲植物人小天瑜康復有進展　爸爸：希望新年出院團聚

無綫節目《東張西望》去年10月報道6歲小天瑜疑因醫療失誤，慘變植物人，不少人受感動紛紛送上支持。《東張》今日（11日）再次跟進天瑜康復進度，臨近新年，天瑜爸爸周先生希望農曆新年可以接天瑜出院，再次一家人四口團圓。

小天瑜對爸爸有反應，會眨眼仔。（節目截圖）

節目透露，天瑜爸爸周先生正學習照顧天瑜，以便之後接囡囡出院，現時天瑜比三個月前有明顯進展，對爸爸說話有反映及眨眼仔。周先生最感動是聽到物理治療師正面返饋：「佢話爸爸按摩就好明顯放鬆，我聽到好感動，好想喊，出咗事已經年半，係第一次有人話到畀我知同阿女係仲有交流。」

小天瑜早前開始換牙，但周先生覺得可惜沒有一起成長的感覺。（節目截圖）

東張西望｜6歲天瑜遇醫療事故 自閉症哥哥：唔想妹妹做植物人

天瑜最近慢慢長大，已開始換牙，周先生卻無奈：「作為父母見到仔女甩牙，即係代表大個喇。但我個感覺唔知點形容，佢好似長大緊，但冇任何互動，我所有記憶都停留咗喺佢四歲。」醫生診斷天瑜現時智力只有一至三個月，屬嚴重智障，最快會在今年九月安排入讀特殊學校。

哥哥寫聖誕卡祝賀，爸爸希望新年可以接天瑜出院。（節目截圖）

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