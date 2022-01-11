演員門｜邵音音不滿重提《官人我要》？　「故意挖我痛苦的瘡疤」

ViuTV節目《演員‧門》，由凌文龍、游學修、吳肇軒、陳湛文主持，邀請一眾電影演員接受訪問。今晚（11/1）將播出第7集，嘉賓邵音音會重提拍《官人我要》時，導演為拍一個走光鏡頭，不理她的死活。預告片一出，大家都替音音姐不值，但斷想不到音音姐事後在個人Facebook上，自爆當日拍攝時的不快，感到不被尊重︰「我看了其他演員的訪談都很有內容，好看。為什麼到了我就變得這麼難？」

今集《演員‧門》由吳肇軒及凌文龍訪問邵音音，看來言談甚歡，想不到事後有插曲。（ViuTV相片）

節目昨晚播出新一集預告，內容提到縱橫影圈多年的邵音音，拍過艷情片、鬼片、喜劇等，其中在1976年拍的電影《官人我要》，便有一幕戲講邵音音要在樹上上吊自盡，而導演更要求她脫掉其長裙，讓大腿若隱若現。由於當時下身沒有穿任何衣物，故不能在身上吊威也，只能真的在樹上上吊。

鏡頭前音音姐談笑風生，但背後其實暗生怒火。（ViuTV相片）

邵音音形容當時吊到頭部發脹，眼睛突出，雙腳伸直，差點就被吊死，但導演還在等風吹起一刻，拍下其私處走光，當時邵音音只能吊在樹上不作出聲，無法阻止導演的行為。最後是製片人和攝影師看不過眼，衝上前把她救下來，並送到醫院急救。節目主持吳肇軒更認為導演要求邵音音真上吊是近乎謀殺。

邵音音於1976年拍下《官人我要》，在節目重提被導演糟質。（《官人我要》劇照）

《官人我要》當年成為風月片代表，亦是話題之作。（《官人我要》劇照）

節目講得興起，大家以為相安無事，但原來音音姐當時心有不快，在預告播出後，在自己的facebook發文︰「訪問我的問題居然是半世紀前有關拍風月片的往事。我火都來埋。導演故意挖我痛苦的瘡疤？還是英雄莫問出處是錯誤？Locat在中環的火煱店為背景，演了一場叫鴨的戱。我滿肚子火。我的態度也相當不好，吃了火藥。我看了其他演員的訪談都很有內容，好看。為什麼到了我就變得這麼難？只有恨自己。」雖然火氣十足，但音音姐最後都補一句︰「我後悔自己的態度不好，太晚了。」最後還向朋友叮囑一句︰「是朋友的明天就別看。」

不過事後邵音音接受傳媒訪問時，表示節目事前有給予問題自己過目，不過自己老花看手機有點辛苦，又因為自己做訪問向來喜歡即問即答的新鮮感，所以都一一回覆沒有問題，但想不到去到現場聽到一問《官人我要》，便血壓急升。音音都感到不好意思，笑言自己當日在發花癲。