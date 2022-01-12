Ian陳卓賢又有NFT新目標　竟意外同「女神」邵岱兒、Renee同款

早前Ian陳卓賢@MIRROR將IG頭像變更為一隻8-bits猿的圖像，表明了自己已購買MonkeyKingdom的NFT。Ian陳卓賢趕上潮流之餘，原來這個NFT亦已升價了近100倍，眼光實在非常好。近日Ian陳卓賢又再於IG 分享了另一款港產機械人NFT。



Ian陳卓賢。（ 葉志明攝）

早兩日Ian陳卓賢在IG Story分享了一款名為「Badfacebots」的新NFT。（IG@iancychan）

除了Ian陳卓賢之外，有眾多粉絲的「女神」戴祖儀和Renee亦收藏這個NFT系列，而林師傑、就連台灣的「女神」任容萱、邵岱兒、焦凡凡、婁峻碩、陳零九等也被迷倒。據知這個「Badfacebots」的NFT項目是由本地玩具設計師「Kaman William」主理。這款NFT最大的特色源於其充滿未來末日感且真實的3D設計，當然「機械人」主題亦是整個NFT市場上的一大特性，在現今猿猴、牛熊等動物主題氾濫的NFT國際市場，亦難怪連藝人都願意收藏一隻屬於自己的機械人。

原來好多港台藝人都收藏：

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值得一提的是，由Ian陳卓賢持有的NFT再追查下去，就會搵到他在Opensea上的帳戶資料，即同時等於可以查看到他在區塊鏈上所有交易。原來Ian陳卓賢自2021年8月已經開始涉足NFT，可算是快人一步。直至截稿為止，這系列NFT的底價已由0.08ETH（約港幣$2000）升至每幅0.3ETH（約港幣$7500），更不用提Ian擁有的更是稀有版，按照Opensea市場行情，這三幅NFT的價值加起更可能會達港幣10萬不等。雖然升幅不及早前購入的MonkeyKindom，但看來今次Ian亦有相當多斬獲。

Ian陳卓賢個Opensea帳戶，他在以太鏈上的收藏品不算多。（Opensea截圖）

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