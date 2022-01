陳奐仁全力投入推廣NFT　日開5個會忙到七彩：冇人工呢回事㗎

隨着「元宇宙」的興起,不少藝人都紛紛加入NFT(非同質化代幣)的行列,其中香港最早參與NFT的就陳奐仁(Hanjin)。早在去年4月份他就透過NFT交易平台,將他的歌曲《Nobody Gets Me》製成NFT於網上拍賣,在上架的第5天就以12,000美金(約港幣93,600)售出,亦成為了亞洲首個發行NFT數位資產的音樂人,5月份亦發行第二個NFT《The XXXX Is An NFT》以限量77個發售,如果全數售出的話約值193,000 美元(約港幣150萬)。踏入2022年,原來陳奐仁(Hanjin)又有新搞作!



陳奐仁接受《香港01》訪問時,透露自己參加了「數碼巷加速器支援計劃」並成功成為了支援計劃的「NFT Accelerator」,即是說,透過這個計劃,陳奐仁能幫助公司或者市民發行NFT並在過程中給予相應的支援。

陳奐仁成為「NFT Accelerator」。(https://www.cyberport.hk)

陳奐仁笑說,現在最主要的工作就「開Zoom」:「我而家的確好忙,因為要了解一個project或者公司,需要用好長時間去做一個適當判斷。因為而家COVID,所以開會都係用Zoom,所以一日4,5 Zoom(開4,5次都唔出奇)。」

陳奐仁大搞本土NFT,最近仲籌備緊一個香港NFT交易平台。(naffiti.com 截圖)

陳奐仁自言為了這個計劃投入了不少心力和時間,說:「數碼巷為咗建設一個好未來都出咗好多力,同埋個精神係團體努力,大家互相幫助。我最關鍵嘅目標就係幫到嗰啲suffering(辛苦緊)嘅藝術人,因為我都係,包括音樂,畫畫、數碼藝街,所有做緊web 3.0 同 NFT辛苦緊嘅朋友,可以幫佢哋做得好啲同埋令佢哋收入多啲,生活得OK啲,交到租。如果令大家對web 3.0 有信心,我就可以幫到更加多人。」

陳奐仁 NFT 作品《nobody gets me》的宣傳短片(OpenSea: knowless628)

問他這份工作是否比做歌手、寫歌、拍節目賺錢?他笑言:「其實做NFT Accelerator係冇人工呢回事㗎,其實我個人個動力係嚟自於感受到而家做生意唔簡單,不單止做藝術,大家都好辛苦。因為我研究NFT加區塊鏈嘅東西,(對我哋)係一個出路,只要方法啱,佢哋就會搵到一個適合自己嘅方法就會搵到一個有前景嘅出路。我而家就係盡量幫到盡多人愈好。」

Naffiti聯合創辦人陳奐仁認為NFT幫助發展數碼資產事業,與「元宇宙」的發展相輔相成。

有新工作是否代表會暫停音樂事業?他回答:「你真係諗都諗唔到我而家個儲藏入面有幾多隻歌等出街,都係要啱時間,唔一定今日整隻歌聽日就出㗎嘛,所以我會keep住做音樂。」他解釋現在正在尋找一個合適的方法推出音樂作品,說:「我係示範嘅人,所以唔可以急,因為急就會出錯。」