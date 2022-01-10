陳奐仁全力投入推廣NFT　日開5個會忙到七彩：冇人工呢回事㗎

隨着「元宇宙」的興起，不少藝人都紛紛加入NFT（非同質化代幣）的行列，其中香港最早參與NFT的就陳奐仁（Hanjin）。早在去年4月份他就透過NFT交易平台，將他的歌曲《Nobody Gets Me》製成NFT於網上拍賣，在上架的第5天就以12,000美金（約港幣93,600）售出，亦成為了亞洲首個發行NFT數位資產的音樂人，5月份亦發行第二個NFT《The XXXX Is An NFT》以限量77個發售，如果全數售出的話約值193,000 美元（約港幣150萬）。踏入2022年，原來陳奐仁（Hanjin）又有新搞作！



陳奐仁接受《香港01》訪問時，透露自己參加了「數碼巷加速器支援計劃」並成功成為了支援計劃的「NFT Accelerator」，即是說，透過這個計劃，陳奐仁能幫助公司或者市民發行NFT並在過程中給予相應的支援。

陳奐仁成為「NFT Accelerator」。（https://www.cyberport.hk）

陳奐仁笑說，現在最主要的工作就「開Zoom」：「我而家的確好忙，因為要了解一個project或者公司，需要用好長時間去做一個適當判斷。因為而家COVID，所以開會都係用Zoom，所以一日4，5 Zoom（開4，5次都唔出奇）。」

陳奐仁大搞本土NFT，最近仲籌備緊一個香港NFT交易平台。（naffiti.com 截圖）

陳奐仁自言為了這個計劃投入了不少心力和時間，說：「數碼巷為咗建設一個好未來都出咗好多力，同埋個精神係團體努力，大家互相幫助。我最關鍵嘅目標就係幫到嗰啲suffering（辛苦緊）嘅藝術人，因為我都係，包括音樂，畫畫、數碼藝街，所有做緊web 3.0 同 NFT辛苦緊嘅朋友，可以幫佢哋做得好啲同埋令佢哋收入多啲，生活得OK啲，交到租。如果令大家對web 3.0 有信心，我就可以幫到更加多人。」

陳奐仁 NFT 作品《nobody gets me》的宣傳短片（OpenSea: knowless628）

問他這份工作是否比做歌手、寫歌、拍節目賺錢？他笑言：「其實做NFT Accelerator係冇人工呢回事㗎，其實我個人個動力係嚟自於感受到而家做生意唔簡單，不單止做藝術，大家都好辛苦。因為我研究NFT加區塊鏈嘅東西，（對我哋）係一個出路，只要方法啱，佢哋就會搵到一個適合自己嘅方法就會搵到一個有前景嘅出路。我而家就係盡量幫到盡多人愈好。」

Naffiti聯合創辦人陳奐仁認為NFT幫助發展數碼資產事業，與「元宇宙」的發展相輔相成。

有新工作是否代表會暫停音樂事業？他回答：「你真係諗都諗唔到我而家個儲藏入面有幾多隻歌等出街，都係要啱時間，唔一定今日整隻歌聽日就出㗎嘛，所以我會keep住做音樂。」他解釋現在正在尋找一個合適的方法推出音樂作品，說：「我係示範嘅人，所以唔可以急，因為急就會出錯。」