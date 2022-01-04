旗下潮牌推限量NFT開賣即賺7800萬　周杰倫發聲明澄清一蚊都冇袋

「周董」周杰倫旗下的潮牌「PHANTACi」早前聯同Ezek平台推出聯名「Phanta Bear」的NFT（Non-fungible tokens），全球限量一萬個在元旦日一開賣就被秒殺，進帳高達1000萬美金（約港幣7800萬）。不過，正當外界不少人都以為周杰倫在今次的NFT商品袋不少錢落袋之際，他的經紀公司杰威爾音樂發聲明稱，周杰倫從中沒有得到任何利益，一蚊都沒有收到過。



周杰倫澄清與今次推出的NFT無關。（IG：@jaychou）

杰威爾音樂昨日（3日）晚上於微博發聲明指，「Phanta Bear」這個NFT商品由PHANTACi和某網站聯名推出的，並強調不是周杰倫本人推出的NFT：「周杰倫僅有收到來自PHANTACi送來的『Phanta Bear』NFT禮物，也為該產品的銷售成功感到開心，但周杰倫並未參與此商業行為的任何策劃經營，也未取得任何收益，特此說明。」

周杰倫的潮牌「PHANTACi」與Ezek聯名推出名叫「Phanta Bear」的NFT，全球限量1萬個，周董收到的是一隻穿著以他生日「18」為背號球衣的小熊，頂著黑人頭，雙眼呈星星狀，熊熊右手拿籃球、左手扣籃，極有周董特色。（IG：@Jaychou）

杰威爾音樂昨日（3日）晚上於微博發聲明指，「Phanta Bear」這個NFT商品由PHANTACi和某網站聯名推出的，並強調不是周杰倫本人推出的NFT。（微博：杰威爾音樂官方微博）

據內地傳媒報道，該款NFT在周杰倫的明星光環加持下，一開賣就湧入大批買家購買，短短五分鐘內就已賣出3000個，約40分鐘就已經全部售罄，因此外界解讀為周杰倫因「Phanta Bear」賺了不少金錢，因此只好發聲明澄清今次只是純粹的友情支持，並沒有利益關係。

周杰倫首進軍NFT元旦限售即秒殺 輕鬆瞬間進帳8千萬