王力宏｜這5大星座最易性上癮！娛樂圈「不能說的天王」都上榜

撰文：TVBS新聞網
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【王力宏／羅志祥／吳亦凡／性上癮】蕾宏之戰暫時宣告落幕，但翻開近幾年來娛樂圈有許多劈腿藝人，皆在花田中犯錯迷路，台灣占星師「米薩小姐」接受《TVBS新聞網》時排名特別容易性愛成癮的「5星座」及代表藝人，可以參考太陽星座及月亮星座。

【圖輯】娛樂圈「不能說的天王」都上榜！點圖放大看哪「5大星座最容易性上癮」👇👇👇

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第五名：雙魚座

雙魚座性成癮原因是「逃避」，生活中有無法解決的事，工作不順利、夫妻感情不和睦，沒什麼事情是打一砲沒辦法解決的，但打砲不一定限於老婆或老公，選項也很多，性成癮的原因是來自無法面對真實無法處理的環境；另有可能是覺得對方「好可憐」，出於安慰、同情的心理，安慰著就到床上去，友情、兄弟情、愛情或同情分不清。

代表藝人：阿翔（陳秉立）

第四名：獅子座

獅子座在朋友間成群結隊，若發展過度就有「開後宮傾向」，心想「我這麼好，如果我吊死在這棵樹上，那豈不是可憐這座森林了嗎？他們好可憐喔，他們都沒辦法享有跟我一樣優秀的肉體。」性愛成癮原因來自於「自戀」，即便有家室依然覺得普天之下莫非王土，是種造福世界的方式。

代表藝人：羅志祥

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第三名：金牛座

金牛座性愛成癮的原因是「空虛」，他們非常有物質慾望，當慾望被滿足後就容易心想「那所以呢？我人生接下來要追求什麼？」物質一旦無法成為快樂及刺激的來源後，就會尋求感官上面的滿足，而且控制不住，感覺擁有越多就有越多資產。

代表藝人：王力宏

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第二名：白羊座

對白羊座而言，人生的意義就是「性愛」，生殖及繁衍對他們來說非常愉快，心想「人生來此一遭，不就是為了一個『爽』字嗎？」只要理智沒克制原始慾望，就容易變成性愛成癮，因此「生活目標與重心」非常重要，不然就會認為「我打砲就能滿足自己和對方，讓自己覺得很有力量、生機勃發。」但在做愛時較無服務心，比較不會花樣百出。

代表藝人：不好說，但呼聲非常高

第一名：天蠍座

相較於白羊的肉體性，天蠍座喜歡「精神上的佔有」到處插旗，容易在12星座、生肖及各國都有素材，一路走來閱歷不少，在精神上有細緻觀察，追求心靈方面的滿足感。擅長精神上的掠奪的天蠍座，往往令暈船對象有「我是你的女朋友，而非砲友」的錯覺。對天蠍座而言，這種感覺比較乾淨，只是戀愛路線比較多條：「我對你也有愛，只是我的愛可以分給100個人，但我還是愛的，我也沒有騙你。」

代表藝人：吳亦凡

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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