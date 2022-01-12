徐若瑄懶理王力宏炮友疑雲　FB大曬「V字」宣佈照開騷：不見不散

徐若瑄（Vivian）去年底捲入王力宏離婚風暴後，新一年從她社群網站的發文可見把重心放在家庭，調整心情不想再受外界干擾，不過她的工作仍受到影響。



徐若瑄原訂5月要辦的演唱會幾度因風波影響傳出辦不成，想不到，11日她在臉書正式發文，演唱會如期進行，喊話：「承諾過的，不會缺席！」

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出道31年徐若瑄確定拿下小巨蛋檔期的時間後，卻在去年遇上最嚴峻的台灣疫情、宣布進入三級警戒，當時的她很憂心，表示，「誰都不知道明天會發生什麼事！雖然這是我的第一場，但我會當成也是我的最後一場來唱！」後來疫情好轉，豈料，又捲入王力宏和李靚蕾的離婚桃色風波，幾度傳出售票計畫可能暫緩，但當時經紀公司回應：「演唱會是5月的行程，還不急。」

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如今，徐若瑄挺過風波，放上一張V的英文字母照片，在臉書寫著：「31年的日子，謝謝有你們，承諾過的，不會缺席！『5/7 小巨蛋』不見不散！」並寫著「鋼鐵V2.0」來稱自己，可見她已整理好心情，準備重回工作崗位。

徐若瑄宣布演唱會如期進行。（FB@徐若瑄）

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