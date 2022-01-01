性感網紅奎丁突出櫃「真正男女通殺」！自爆對徐若瑄有非份之想

【雙性戀／奎丁／徐若瑄】台灣直播主出身的知名網紅奎丁（Zamy）外型冷豔，身材火辣，受封「雅典娜女帝」，作風豪放深受粉絲喜愛，是許多人心目中的女神。向來有話直說的她，近日在直播中談論自己對王力宏事件的看法，還大方公開性向。



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奎丁談王力宏事件

奎丁日前久違的在直播平台開播，話題尺度全開，直播中被問到最近鬧得沸沸揚揚的「王蕾之戰」，平時看似思想開放的奎丁直言有嚇到「顛覆我三觀」。對於台灣女星徐若瑄這回也被捲入王力宏離婚事件，作為喜歡徐若瑄 20 年的鐵粉，奎丁坦言自己聽聞後崩潰好幾天，雖然沒有鐵證，但一想到喜歡、崇拜 20 年的對象和想像的樣子不同，就讓她超心碎，直呼「超難過，我不能接受超傻眼」。

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奎丁曝性向自爆曾幻想和徐若瑄結婚

奎丁笑稱「以前還在想可以跟徐若瑄結婚，幫她做牛做馬我也甘願」，此話一出，奎丁也順勢公開性向「我是雙性戀」，表示自己男女都喜歡。至於擇偶條件，奎丁的答案很務實，「孝順、對愛情專一」，經濟方面至少要養得起自己，但她認為最重要的還是能溝通協調，磨合夠久就可以當家人。

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