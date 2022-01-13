專訪 | 麥秋成提起四大天王最深刻郭富城　讚劉德華有氣場

42歲的麥秋成於近日熱播的無綫（TVB）電視劇《異搜店》飾演二世祖「馮祖輝」。劇中的他自我中心，非常賴皮，不時聲大夾惡威脅陳曉華和何廣沛，相當難頂。然而，現實中的麥秋成卻溫文有禮。訪問安排在餐廳裡，他會紳士地主動為人整理、擺設餐具。雖然自認比較大男人，但不影響他與太太湯怡的關係。

麥秋成和湯怡生活上不時有意見分歧，但他卻逐漸認定湯怡是值得相伴終生的「理想型」伴侶，他說：「一樣米養百樣人。即係一件事，你可以嬲一餐，但嬲唔緊要，你嘅反應係點？你會嬲足一日，定轉過頭就笑哈哈呢？每個人反應都好唔同，我哋之間搵到個好舒服嘅位置。」

場地：Chill Cafe Bar & Grill

攝影錄製：葉志明



麥秋成在TVB電視劇《異搜店》飾演二世祖「馮祖輝」。（葉志明 攝）

麥秋成自認大男人

下月便是麥秋成和湯怡結婚一周年。兩人由重新見面，拍拖再到決定結婚，只用了不足一年的時間。夫妻關係方面，他笑言現在仍處於熱戀中，兩人做決定時會輪流揸莊，他謂：「我太太唔係小女人，好平均嗰啲。就算我想保護佢，但佢都會有自主嘅時候，無論家庭、定妻子嘅時候，唔會話老公一定講晒，我哋鍾意比較傾計多啲。佢喺屋企會主理一個角色。（男主外女主內？）唔可以咁講。因為佢主內就變成一個煮飯婆㗎啦！佢都鍾意工作，但某啲事情佢比較叻嘅，咁咪佢Handle（處理）囉！大家Respect（尊重）大家。我哋成日問對方，你想點，你鍾意點，然後佢又問返我，我哋都算和洽。」

育兒方面，他則會交由太太話事，但他們商議好，BB扭計，兩人一定會企同一陣線教導。

麥秋成笑言同湯怡仍處於熱戀中。（IG@mcshing）

湯怡拗撬後會主動道歉

麥秋成婚後愈發認定湯怡是「理想型」，他欣賞湯怡願意主動低頭道歉，他表示：「Suppose（假設）我同你嘈交，轉過頭我同你傾返件事，你知道自己錯啦，你會有一日講返對唔住，咁你人係舒服咗，佢咪就係咁，令我好舒服。如果有啲人，同你嘈交，係錯㗎啦！但唔出聲，唔講返對唔住，唔認嘅，如果一個人大方就冇事啦，如果一個人小氣咁就，係囉！每個人凹陷位唔同。」

麥秋成欣賞湯怡會主動低頭道歉。（葉志明 攝）

婚後兩人出街糖黐豆

婚後最大轉變，除了變得更黐家外，便是同朋友出街，太太一定會相伴在旁。當初閃婚被部分網友攻擊「好快離婚」，他一笑置之，說：「唔通你畀人講兩句會離婚咩？咁你結婚咁多唔認識你嘅人知嘅時候，佢哋只會產生兩樣嘢，一樣嘢係羨慕，一樣係妒忌，或者一樣係好心唔好心。有啲人係Bad things，睇任何事情都係負面㗎嘛！」

麥秋成與蔡思貝見面仍會打招呼。（資料圖片）

同蔡思貝分手亦是朋友

人怕出名豬怕肥，有人再提起他與蔡思貝的舊情，他也淡然處之。他不時在公司巧遇蔡思貝，是朋友也是同事，他說：「喺公司一定有見面，撞到囉！佢開車我泊車，咪『Hello！』好正常。我對上一次見到佢係台慶，所有Artist都會見到，冇嘢。我好少約出嚟食飯。係朋友。我入TVB嘅時候，佢都有打嚟問話，你入TVB呀？社交禮儀嚟。我都結婚生埋女，有咩所謂。」

麥秋成認為演員這條路，行到70歲都仲可以行。（葉志明 攝）

42歲轉型唔怕遲：演員呢條路可以行到70幾歲都仲行到

說是多了人認識帶來了麻煩，但做娛樂圈這行，有人鬧好過無人提你。麥秋成年屆中年才轉型做演員，曝光率增加，但會否太遲轉型？麥秋成不以為然，他認為：「演學生梗係唔合適啦！但演一個阿叔，一個成年人，冇問題㗎！演員呢條路，你可以行到70幾歲都仲行到，你幾時入去都得，演戲係一個人生經歷嚟，會仲快拿捏到。」拍攝《異搜店》與李君妍有一幕雙雙被落催情藥，而引發性衝動的激情戲，他坦言當初拍的時候略感尷尬，不過最後還是一Take過搞掂。

麥秋成坦言劇中二世祖馮祖輝是老襯底，底子並不是太差。（劇集截圖）

讚劉德華有氣場 為陳偉霆棄張學友100場巡迴演唱會

麥秋成自言來到了人生下半場，想做點不一樣的事，他說：「上半生做咗啲體能做到嘅嘢，下半生咪試下其他嘢。」

身為知名舞蹈家，他曾與四大天王中的三位合作，最深刻的一定是合作最久的郭富城（阿王），但唯獨未同張學友合作過，他曾答應了陳偉霆而放棄學友的內地100場巡迴演出，他憶述：「編舞你話劉德華，我都有跳過佢嘅騷，走大陸巡迴都係跳佢，四大天王都係唯一幫過佢排舞，佢氣場好強。但工作時間好短，真係會以Super star望住佢去做，好唔同。阿王都係一個Super star，但Closed啲。你諗下排演唱會要用幾多日？係唔同啲嘅。黎生（黎明）呢排我都有嘢同佢合作，佢係一個好Nice、好有想法嘅Super star。學友就一瞬間擦過，因為喺佢第一次嘅大陸演唱會，我選擇咗做陳偉霆編舞，我拒絕做咗佢嗰個100場巡迴演出，我諗嗰陣係2008、2009年嚟，嗰陣就二選一，我都想做編舞嘅，嗰陣時得嗰28、9歲。唯一係未同過學友合作，希望將來有機會。」

郭富城去年出席麥秋成與湯怡的婚禮，他表示：「睇住阿成細個到大，有幫我手之後到成為排舞師，今日大日子當然要嚟恭喜。」

近來他又與梅艷芳隔空合作，「被選中」的他深感榮幸，他說：「梅姐我都合作過啦！《梅艷芳》呢套電影，雖然係隔空合作，隔咗個現實。但好慶幸佢在天之靈選咗我做佢舞蹈電影參與嘅一份子啦！我覺得都幾幸運。張國榮哥哥我都見過一次，但係就冇見過梅姐，不過真係呢個係天意。」

麥秋成希望有機會同張學友合作，一圓心願。（葉志明 攝）

異搜店 | 盤點5年10套奇幻劇收視 有兩套勁過《金宵大廈》變經典