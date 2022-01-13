全民造星IV | COLLAR姊妹團DOLLAR誕生？　傳6人女團仲有新劇拍

撰文：邱愛霖
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ViuTV 新女團COLLAR昨日（12日）正式出道，八位成員包括Marf（邱彥筒）、阿Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、蘇雅琳（Ivy So）、陳泳伽（Winka）、李芯駖、蘇芷晴（So Ching）及王家晴（Candy）。

一文睇晒COLLAR女團成員個人資料：

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近日又有傳，ViuTV有意招攬6位廿強參賽者組成第二隊女團亮相 ，並取名為「DOLLAR」。成員包括花姐心水的Yoyo（葛綽瑤）、曾與Jer傳緋聞的Alice（許寶恆）、曾開直播寸爆網民的Win Win（楊安妮）、早前離婚而話題性十足的Ash（鍾卓穎）、人氣勁爆的日系少女Sica（何洛瑤），以及綜藝感超強的超酸（陳昭煊）。而有指叫「DOLLAR」是因首個字母「C」和「D」相連，蘊含兩隊女團並肩而行的含義。

點擊睇疑似6人女團DOLLAR成員：

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翻查6人IG資料，除了超酸之外，Yoyo、Alice、Win Win已分別在IG更改個人資料，標明是ViuTV藝人，更早出局的Ash及Sica亦同時更新，五人由同一人幫手接洽工作。有傳ViuTV簽下6人是作拍劇發展，而首套拍攝作品是新劇《季前賽》。

而IG上有一個疑似為DOLLAR的IG帳戶，不過就僅追蹤了超酸、Alice、Win Win、COLLAR、ERROR、MIRROR、ViuTV，以及另一廿強參賽者穎蕎（ZIVA）的IG帳戶。不過翻查知識產權商標署的網頁，則未見有以ViuTV官方名義註冊的「DOLLAR」商標。

點擊睇疑似DOLLAR IG：

COLLAR出道首個表演：

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女團COLLAR全城矚目　連天王級歌手都準時睇出道表演

COLLAR 成員—Marf @_marifemarife_／17.2萬followers

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COLLAR 成員—Day @6y_day／13.7萬followers

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COLLAR 成員—Ivy So @ivyysooo／10.3萬followers

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COLLAR 成員—So Ching @soching_nat／8萬followers

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COLLAR 成員—Gao @gagarieo／7.1萬followers

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COLLAR 成員—Candy @candyw1219／7萬followers

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COLLAR 成員—芯駖 @lisumlingg／6.1萬followers

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COLLAR 成員—Winka @winka_chan／3.7萬followers

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