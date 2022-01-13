《單身即地獄》宋智雅封「解放版Jennie」豪語驚人：能贏每個女人

【單身即地獄／宋智雅】被譽為韓版《慾罷不能》的全新影集《單身即地獄》，自從 Netflix 上映以來便受到龐大討論，令人砰然心跳的氛圍、異性間的情感交互以及宛如偶像劇的顏值等，所有必備的戀愛實境元素都在這部作品中一覽無遺。



被譽為韓版《慾罷不能》的全新影集《單身即地獄》，自從 Netflix 上映以來便受到龐大討論，令人砰然心跳的氛圍、異性間的情感交互以及宛如偶像劇的顏值等，所有必備的戀愛實境元素都在這部作品中一覽無遺。

不過看歸看，在幾位配對的男女參賽者之中，除了安藝媛、姜素妍兩位具成熟美感的輕熟女和空靈系女孩「申芝燕」以外，男性最關注的焦點基本都在「宋智雅」身上。

【圖輯】《單身即地獄》宋智雅獲封「解放版Jennie」…點圖放大看更多她的IG靚相👇👇👇

+ 14

微微上勾的無辜雙眼、恰到好處的暈染腮紅、不單薄的小巧紅唇以及身材勻稱的整體性等，所有特質都在這位年僅 25 歲的「人氣王」一一體現。不得不說，集合上述條件於本體之內的「宋智雅」儘管外型已無可挑剔，但吸引男性的最大原因還是在她那自信與直爽的態度。

被譽為韓版《慾罷不能》的全新影集《單身即地獄》，自從 Netflix 上映以來便受到龐大討論，令人砰然心跳的氛圍、異性間的情感交互以及宛如偶像劇的顏值等，所有必備的戀愛實境元素都在這部作品中一覽無遺。

因為倘若看過《單身即地獄》的朋友應該都有種感覺，對比參加的女性選手們被男性示好時總是顯得既定上的羞澀，反觀宋智雅在與男性的交流與舉動，都則是先大膽的主動出擊。

【相關圖輯】單身即地獄︱韓版《慾罷不能》9參賽者起底 首播被嫌不夠火辣？（點圖放大瀏覽4位《單身即地獄》女參加者👇👇👇）

+ 16

被譽為韓版《慾罷不能》的全新影集《單身即地獄》，自從 Netflix 上映以來便受到龐大討論，令人砰然心跳的氛圍、異性間的情感交互以及宛如偶像劇的顏值等，所有必備的戀愛實境元素都在這部作品中一覽無遺。

正所謂「男追女隔座山，女追男隔層紗」，自然宋智雅可愛又性感的外型再加上如此直接的舉動，很快便成功擄獲了五位男性中的其中三位，尤其是在第一次投票環節上比起其他紙條的鼓勵，宋智雅僅在紙條寫上「哥哥」，簡潔有力卻又令異性充滿幻想的撩人手法，可謂是段位極高。

當然，宋智雅的「人氣之路」可不僅如此，那張戲內的勾人臉蛋，更在戲外被廣傳相似韓國大勢女團 BLACKPINK 的 Jennie。而兩人會被比較並非無來由，正如文章開篇表示：微微上勾的無辜雙眼、恰到好處的暈染腮紅、不單薄的小巧紅唇的描述，仔細看下來，兩人確實有現在流行的高級厭世「貓系」美感，所以就算放在 Jennie 身上也可說是同樣符合。

【相關圖輯】你認為宋智雅與Jennie似樣嗎？點圖放大瀏覽更多Jennie美照👇👇👇

+ 10

除了有同樣令人羨慕的條件外，事實上宋智雅與 Jennie 在其他方面還是多少有些不同。例如在穿衣打扮上，後者作為「人間香奈兒」的代名詞高級感絕對是不言而喻，宋智雅儘管也有這條路數但似乎更偏向 Jennie 的「解放版本」。

就像是從宋智雅 Instagram 生活的圖照中，往往通過合身的連身衣裙或具剪裁感挖空裝扮，來突顯與自身特質反差的可愛又兼具性感樣貌。坐實了她在《單身即地獄》那句名言：「無論是對上哪個女人，我都有自信贏過她。」

但整體來說，宋智雅倒也不是圍繞著「慾望感」，如同剛才說的「路數」，她作為一名時尚美妝 Youtuber，在選擇服飾與鞋款的眼光亦有著一定的敏銳度，從奢侈時裝屋 Louis Vuitton、CHANEL 到設計師 Marine Serre、alexander wang 等品牌，通過混裝與妝容相對應，其「高級感」在宋智雅面前絕對是信手捻來。

結：

在《單身即地獄》裡，安藝媛、姜素妍、申芝燕都各具特色，從各人的 Instagram 去細賞他們的生活品味亦是比肩宋智雅。雖然從開頭大家便被宋智雅的出場所震撼，但嚴格說起來宋智雅真正贏的地方並非外表，而是強大的自信與舉手投足間的自然撫媚在她身上形成一股氣場，看起來似乎並非是網民們說的「婊氣沖天」。觀眾們又對哪位感興趣？不妨在留言區與我們分享。

延伸閱讀：

潮流社論｜你覺得「元宇宙」很酷時，是不是忘記其他屌東西？

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】