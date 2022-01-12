單身即地獄｜宋智雅20吋腰42公斤7秘訣　最愛普拉提每日必喝2飲品

Netflix韓國戀愛實境《單身即地獄》引起廣大迴響，性感與甜美兼備的宋智雅因此一炮而紅，人氣遠超其他女參賽者，並被指跟當紅女團BlackPink成員Jennie撞樣。除臉蛋外，宋智雅身材如Barbie一樣，S型線條及20吋纖腰等讓人稱羨，而她就曾在YouTube頻道自爆體重長年維持42公斤，公開身材管理7大秘訣，並用5句金句勉勵想要瘦身女生們。宋智雅又示範自己常做的運動，最適合要居家抗疫不能上健身房的大家！



宋智雅近日憑Netflix韓國戀愛實境《單身即地獄》爆紅，本身是美KOL的她，在節目播出前已坐擁46萬IG followers，但如今fans數暴增，followers人數已躍升至昨日的274萬！她的一張臉時而厭世、時而甜美，加上玲瓏浮凸的身材，「吸粉」不是沒原因。宋智雅曾大方承認鼻子動過刀，惟身材則未知有否經過後天加工，但仍讓不少人羨慕不已，炸爆她的社交平台要求她分享瘦身秘訣。

宋智雅是《單身即地獄》中人氣最高的女參加者，獲多人追求，而網民亦大讚她很會勾引男生。（Netflix《單身即地獄》截圖）

公開體重腰圍 長年保持42公斤

宋智雅於是在自己的YouTube頻道拍片公開體重和腰圍，並分享多招身材管理的秘訣，記者就綜合出其中8招給大家參考，但亦要提醒大家切勿過度減重或以不健康的方式減肥。

幾年前流行「耳機線challenge」，一眾小蠻腰的女生用耳機線繞腰部兩圈，腰圍只得20-21吋的宋智雅當然輕鬆完成。（Instagram：dear.zia）

宋智雅在減肥短片中坦言自己減肥的方法並不健康，但既然多人要求，她也就公開了。首先，宋智雅說自己不會穿鬆身衫，因為著緊身衫才能清楚留意到自己身材變化，看看身材有否走樣。

宋智雅很少穿鬆身衫，即使是T恤牛仔褲也要超緊身，這樣才可時常留意體型有否走樣。（Instagram：dear.zia）

宋智雅在短片中量度腰圍，大約是20至21吋，她指自己剛吃飽時就會是21吋，未吃東西就大概20吋。（影片截圖：free지아）

身高163厘米的宋智雅曾在Q&A短片提及自己長年維持於42公斤，而這次她磅重時就是44.2公斤，即大約97磅。（影片截圖：free지아）

以下就逐點介紹宋智雅保持身材的秘訣：

1.每日食一至兩餐

宋智雅說自己許多時候都是一日一餐，怕一吃得多就長肉，但有時一餐吃不下就會分兩餐。她說：「我減肥的方法不是很健康，除非你跟我一樣是職業需要，否則真的不要一日一餐。但人其實也不用三餐都吃，吃三餐只會長肉，你可以一日兩餐。」她不諱言自己是夜貓，凌晨5點才睡，吃兩餐的話一般會是下午6點及10點，有足夠時間消化。不過如果一日只吃一餐，她一般對食物沒太大限制，想吃Pizza或炸雞都會照吃可也。

宋智雅食量小，但用餐時想吃什麼就吃什麼，如炸雞、Pizza、甜品都會照食。（Instagram：dear.zia）

2.每早飲綠茶

每天早上宋智雅都會飲一杯綠茶，因為可以消腫。

3.飲粟米鬚茶

雖然人人都說要多喝水，但宋智雅除了用餐時，一般都不多飲水，但她會用粟米鬚茶代替。跟綠茶一樣，粟米鬚茶同樣可以利水消腫，適合因濕氣太重出現水腫的人士飲用，因此夏天也很適宜飲用。

宋智雅偶然會放肆，喝酒、汽水或其他甜味飲料，但她瘦身消水腫卻是靠綠茶和粟米鬚茶。（Instagram：dear.zia）

4.不吃零食

宋智雅盡可能不吃零食，因為實在太無益了，她理解女生每月有幾天都很想吃甜食、零食，生理期她會對自己寬鬆一點，其餘時間則盡量忍口，口痕的話會用牛奶或水果代替，對身體和皮膚也好，而且水果帶甜之餘也很健康。

5.普拉提

除了飲食，宋智雅當然也會運動。她跳舞跳了十幾年，並且恆常做普拉提（Pilates），是一種集合瑜珈、舞蹈、體操的身體訓練，對改善肌肉、和鍛煉腹部等十分有益。她亦不時在YouTube和Instagram分享自己做普拉提的片段。

宋智雅每星期去幾次健身房做普拉提。（Instagram：dear.zia）

請按下圖睇部分她做普拉提的動作：

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6.多步行

宋智雅亦愛走路，有時間盡量多步行，20分鐘內到達的地方她都會走路去，盡量不倚賴交通工具。

7.每天運動

可以的話，宋智雅一周盡量去健身房兩至三次，但即使抽不出時間，她也堅持每天做在家做運動，哪怕只是20、30分鐘也好。宋智雅每日必做的活動包括：深蹲、腹部運動、臀部運動、腰部運動，她強調每天在家運動很重要，只要堅持，肉眼都會每得出每個月身體有持續變化。她更在影片中逐項運動介紹，她指深蹲對塑造身材曲線很有效，表示一開始都擔心大腿用力會讓腿變粗，但堅持了2年，大腿線條真的變好看，還可以練翹臀，並謂：「深蹲可以隨時做，在家裡看電視也可以，刷牙和玩電話都要做。每天堅持20分鐘的話，真的會感受到身體變化！」

宋智雅的翹臀是日子有功練回來，她堅持了好幾年，每天都會做深蹲，不論看電視、刷牙等都在做。（Instagram：dear.zia）

至於腹部運動，宋智雅先說自己其實長期保持收腹狀態，讓腹部用力，而通常最少會做30下Sit up，以及躺下來抬腿30下，並強調不做腹部運動是沒可能有腹肌的。此外，她也在短片中示範臀部和腰部運動的做法，2019年她自言堅持腰部運動已5年，胖了還是保持到線條，請參考下圖：

腰部運動相當簡單，將雙腳與肩保持同寬距離，先向左或右其中一邊彎腰，伸展腰部，每邊重複動作50至70次，要感覺到拉筋之效。（影片截圖：free지아）

而臀部運動，則是拉住椅背，每隻腳各抬腿30下，腳全程不能著地，多做就能提升線條。（影片截圖：free지아）

除此之外，宋智雅每日都會做腿部拉筋，假如當日腿很腫，但沒有拉筋就睡了的話，隔天腳也只會繼續腫。

灌輸正確瘦身價值觀 反對學生減肥

以上就是宋智雅的維持好身材的秘技，其實她也有提到其他瘦身方法，如食減肥藥、飽腹糖，但這些始終對身體有副作用，她本人以及筆者都不建議。她提到有一種飽腹糖，一般是「急救」用，一星期可以瘦2、3公斤，但食完會無胃口、經常去廁所、身體也會累，所以她一般是有重要拍攝前才會吃。

坊間有些飽腹糖可在短期內急促減磅，但宋智雅絕對不建議，因為會對身體產生副作用。（影片截圖：free지아）

雖然宋智雅大方分享所有自己的減肥方法，而部分是偏向極端，但她對於想減肥的支持者，還是很努力灌輸正確價值觀，例如當有學生問：「我一般在學校飯堂吃飯，那些食物都很油，而在家時候父母又不讓我減肥，總叫我多吃點，很難減肥，請問該怎辦？」宋智雅則表明：「對於學生減肥這件十，我絕對反對！」因為她覺得發育時期該好好吃飯，每餐食一碗飯並不過分，只要少吃零食就已很好。她又提到自己的經歷，自嘲可能是發育時期吃得太少，個子才不高，「我小時候就因為跳舞吃得很少，所以長不高，我弟弟吃很多，身高有187cm，但我才163cm，應該就是吃得太少才長不高吧。」

雖然宋智雅自嘲個子小，但看起來不止得163厘米高。（Instagram：dear.zia）

宋智雅很反對學生減肥，認為求學時期不應該節食，否則會影響發育。（影片截圖：Freezia宋智雅）

綜合兩段瘦身影片，宋智雅有不少減肥金句，請按下圖：

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請看下圖睇更多宋智雅靚相及泳裝照：

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資料來源：free지아、dear.zia