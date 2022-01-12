單身即地獄｜男友迷上宋智雅　港女遭比較狂數缺點　網民教咁反擊

被喻為「韓版《慾罷不能》」的Netflix真人騷《單身即地獄》早前播出最後1集，網紅兼模特兒宋智雅人氣可謂由頭帶到尾，引起熱烈討論。有港女近日發文，指男友觀看節目時亦被宋智雅迷倒，封她為「只應天上有嘅女人」。本以為男友只抱追星心態，沒料對方竟不時以宋智雅與自己比較，大數她的缺點，更自信認為若自己參加節目必定能抱得美人歸，令她生氣又無奈，「咁咪分手你去韓國追你嘅夢幻女神囉」。



宋智雅成為Netflix真人騷《單身即地獄》的人氣王，憑節目急速圈粉。（Netflix截圖）

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「宋智雅未紅之前又唔見你對我有咁多抱怨！」該名港女於Dcard討論區發文，指男友自從觀看《單身即地獄》後便遭「火辣版Jennie」宋智雅圈粉，「無時無刻都話宋智雅好正好好J，樣靚身材正把口又甜又大方得體，係只應天上有嘅女人」。起初港女也不以為意，覺得男友只抱欣賞或追星心態，沒料情況卻愈來愈嚴重。

她指男友竟不時將她與宋智雅比較，「話我懶唔做運動、肥、食嘢唔自律、唔打扮，又話我唔講甜言蜜語、對你harsh（苛刻）」，常常大數其缺點，令她無奈之餘也感不滿，「你喺我面前係咁讚佢都算喇，人哋係化妝YouTuber又係職業model，你係咁將我同佢拎嚟比較真係把鬼咩」。

樓主指男友不時將她與宋智雅比較，常常大數其缺點，更自信認為若自己參加節目必定能抱得美人歸。（Netflix截圖）

最令樓主啼笑皆非的是，男友經常自信表示，若自己有機會參加節目，必定能夠抱得美人歸，「佢話如果佢去拍，班男嘉賓根本唔使為咗宋智雅鬥生鬥死，因為宋智雅最後一定會揀佢，我真係問晒號」。她不禁諷刺稱：「咁冧宋智雅，咁睇得起自己咪付諸實行囉！真係覺得自己咁有魅力，我咁多缺點同你差咁遠，咁咪分手你去韓國追你嘅夢幻女神囉」。

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帖文引來網民討論，不少人認為追星或支持喜愛的偶像本身無傷大雅，惟樓主男友以「女神」和女友比較則非常不尊重，「唔當佢睇女，我當佢追星。追到對女朋友一啲尊重都冇，一齊做乜？」、「重點唔係宋智雅，係你男朋友把口唔收 同佢咁樣嫌棄你，其實佢咁樣講得，好明顯係暗示你唔夠好」。

有網民則認為樓主可以其人之道還治其人之身，「建議你做返一樣嘅嘢，佢有無賢中咁靚仔？廚師仔咁識煮飯？阿叔咁大隻？」、「你試下掉返轉，讚入面男仔又高又靚仔，然後問返佢咩感覺呀」。

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