大馬男神祖雄全裸寫真巨雕現形　一張相揭性癖好：對方是獵物

【祖雄】34歲的男星祖雄（戴祖雄）近日推出入行10年的寫真書《Be My Hero》，上節目宣傳時也獻出訪問的最大尺度，18禁問題有問必答，還逗趣地被主持人稱為這是「祖雄的18禁陰影」。



日前祖雄被網友提問「有什麼性癖好」？他則以一張手掐脖子的照片回覆，對此他解釋：「感覺你像是個狩獵者，對方是獵物，有種佔有欲。」但他強調，這件事要雙方互相信任，且要拿捏好力度，要很清楚對方能承受到什麼樣的程度。

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他在寫真書中有穿泳褲、內褲入鏡的畫面，露出「雄雄一大包」，祖雄透露自己的私密處相當雄偉，與過去的女友也曾試過角色扮演等增添情趣的玩法，而他的唯一的禁忌是至今仍不敢嘗試拍性愛照片或影片，深怕某天會不小心外流。

他10年前因「同志天菜」的人設爆紅，也曾在戲劇節目中演過喜歡直男的男同志，但他對於「喜歡女生」的這件事一直表達得很清楚，他說：「我一直沒有模糊這一點，我和粉絲都互相尊重，他們知道我是真心挺同志。」他覺得兩性間沒有絕對的直男或同志，只是偏向光譜的哪一邊而已。

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