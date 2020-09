美國隊長基斯伊雲斯親回露鳥照：Now that I have your attention

基斯伊雲斯飾演美國隊長,正氣形象深入民心。(劇照)

9月12日美國隊長基斯伊雲斯,被發現上載一張手機畫面截圖到IG STORY,其中一格驚現疑似拍攝男性下體照,雖然佢一發現就火速刪除,但亦難逃被網友儲存瘋傳。相隔3日後基斯伊雲斯終於親身回應。

基斯伊雲斯喺IG不時分享同愛犬合照。(IG:@CHRISEVANS)

基斯伊雲斯今年5月加入IG,短短4個月已有六百多萬網友追蹤。據外媒報道呢次引起哄動嘅相片,係因為基斯伊雲斯與家人玩Heads Up遊戲,分享一張手機畫面截圖,合共有6張圖片及5支影片縮圖,其中一張黑白照疑為男性拍攝下半身男生生殖器。

相隔3日,基斯伊雲斯9月15日於個人Twitter回應話:「Now that I have your attention🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️....VOTE Nov 3rd!!!」以掩面及攤開雙手表情符號,默認並非帳戶被盜而係自己誤傳相片感到尷尬,而佢只喺Twitter留言,唔通已經驚咗唔敢用IG?