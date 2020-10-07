「美國隊長」基斯伊雲斯誤傳露鳥照後　再騷半裸相曬紋身引起熱話

美國隊長基斯伊雲斯（Chris Evans），上個月因為誤傳一張疑似拍攝男性生殖器的照片，引起全球關注。 不過，上次的「失手」絕對沒有嚇怕基斯伊雲斯，他依然活躍於社交網路，近日更貼出半裸上身的照片，罕有地騷紋身。

「美國隊長」基斯伊雲斯今年5月才開始玩社交平台Instagram，怎料上個月竟然一張男性下體照，引起網民關注。（基斯伊雲斯 Instagram 擷圖）

現年39歲的「美國隊長」基斯伊雲斯今年5月才開始玩社交平台Instagram，上個月他誤傳一張「男性生殖器」的照片，雖然他發現後很快就刪除了，但仍被不少網民快速擷圖。

基斯伊雲斯後來亦大方回應貼錯相的話題，事後他也經常在Instagram分享生活點滴。近日他就在社交平台的限時動態貼出片段，罕見地半裸上身，大騷手臂、胸前及肚部的紋身，再次引起網民討論。

片段可見基斯伊雲斯只穿了一條黑色短褲，站在游泳池池邊，雙手舉起後一個後空翻就跳進泳池中，他更透露上次在游泳池已經是寒冬的時候。

其實基斯伊雲斯的確極少公開沒有穿上衣的相片，就算他在《美國隊長》的電影中，他都特別以化妝蓋掉身上的紋身，所以今次在IG 罕有騷出「真身」，不少影迷都大讚他身型健碩，上半身、胸前的紋身也很有型。



基斯伊雲斯曾經在訪問上透露，「我真的很喜歡紋身，但問題是當你要在電影中穿起短袖衫時，那代表你至少額外要坐在化妝椅多一個小時，這是挺不值得的。」