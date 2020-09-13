「美國隊長」基斯伊雲斯誤傳露鳥照　急刪後仍遭網民擷圖瘋傳

現年39歲的「美國隊長」基斯伊雲斯今年5月加入社交平台Instagram行列，短短四個月成功吸引近500萬網友追蹤。然而他昨日誤傳一張「男生生殖器」的照片。雖然他很快發現並隨即刪除，但仍被不少網民快速擷圖。

基斯伊雲斯誤傳「露鳥」照引起網絡熱話。

據外媒報導，基斯伊雲斯與家人玩Heads Up遊戲，他分享了一張手機畫面截圖，合共有6張圖片和5支影片的縮圖，其中一張黑白效果照片引起網絡熱話。皆因以形狀和構圖來看，「主角」是拿起手機往下半身自拍，因此腳和生殖器皆清楚見到。這張照片曝光後在短短瞬間就有上百萬人看過，基斯伊雲斯也在發現後馬上將圖片刪除。

+ 10 + 10 + 10

除此之外，截圖中還一張基斯伊雲斯在圖片下方寫著「Guard That P***y」的文字，因為用詞比較不雅及帶有情色意味，網友對此也掀起了一陣熱烈討論。另外「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）亦留言嘲笑基斯：「兄弟，特朗普在任期間，你可能無法做任何讓自己尷尬的事情。看到…一線希望」，至於基斯本人至今仍未發表任何聲明。