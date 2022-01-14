郭子豪鄧卓殷拍拖兩年疑分手不再互動　男方五個字回應傳聞

現年30歲的郭子豪入行短短幾年就人氣急升，18年他更成為首個在健美比賽中獲取冠軍的香港藝人，之後回到演藝工作，19年參演《跳躍生命線》亦獲得不少掌聲。靚仔高大威猛的他異性緣當然好。2020年12月份，汪明荃（阿姐）在IG上開始post出她和羅家英（家英哥）以及郭子豪、鄧卓殷兩人的合照，之後又不時相約行山兼撿郊野垃圾，令這一對圈內情侶的關係浮面。



郭子豪和鄧卓殷，他們的合照是阿姐汪明荃公開。（IG@wang_liza）

郭子豪和好友方紹聰、何廣沛在2021年12月31日的《食腦 BrainStorming》一齊合作拍片時，亦曾被方紹聰大爆郭子豪的「秘密」。當時導演直接三人：「走火警會救邊個？」方紹聰就大爆：「我哋三個入面，得佢（郭子豪)）有女朋友要照顧又就快結婚，我覺得你要照顧Amber（鄧卓殷）吖嘛！」又間接地公開了他們秘密拍拖兩年的事。

汪明荃帶隊行山，「娛樂家族」森美、陳曉華、丁子朗、鄧卓殷及郭子豪出席。（IG@wang_liza）

不過近日有「郭子豪和鄧卓殷已經分手」的傳聞流出，《香港01》致電郭子豪詢問感情狀態，問及和鄧卓殷分手的傳言時，他就回應：「私人嘢唔講啦。」其後記者想耍追問時，他就說：「做緊嘢，唔好意思。」

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