COLLAR《Call My Name!》MV首播起晒格　新打歌服好睇過GUCCI衫？

由ViuTV《全民造星IV》誕生的新女團COLLAR，昨晚（12日）正式出道並表演出道歌《Call My Name!》，首次公演直播的觀看人數高達7.5萬人，當晚COLLAR官方Instagram的追蹤人數更是達到17萬，而今晚（13日）8點《Call My Name!》MV亦終於公開，吸引不少網民等睇首播，人氣強勁。

在《Call My Name!》MV中，全員造型充滿未來感，配上燈光效果，又唱又跳的COLLAR向大家展示了型格與性感的魅力是可以並存，就如歌詞「刺眼到足以止住你的呼吸」所說一樣。在影片中成員的打歌服以黑色、綠色及灰色為主，貼身的衣服更加突顯COLLAR的身形及舞姿，有網民表示：「居然比出道舞台嘅GUCCI打歌服好睇咁多」、「呢啲就係我想要嘅嘢」、「以咁短時間就做到咁多嘢真係唔簡單，COLLAR世一」。

不過雖然不少網民對於MV的製作感到滿意，但是MV首播時，即使調整至1080p的畫質，部份畫面仍然非常模糊，好在ViuTV方面都好快「補飛」，上載4K版本MV，等網民可以睇清楚MV細節。

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