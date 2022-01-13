Collar 在昨日（1月12日）終於成軍，網民對 8 位成員名單有讚有彈，不少人也不滿有些成員未能入選。網上就有傳聞指，《造星IV》將組成另一隊女團，更有數名成員已簽約 ViuTV，可能會組成女版 Error！



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有網民發現Sica、Alice、Win Win、Ash 和 Yoyo 的 Instagram 資訊欄中，加上了新的工作聯絡人資料，除 Ash 外都是同一位經理人，令傳聞更加言之鑿鑿。

而傳聞更指，《造星IV》會組成第二隊女團，成員由以上 5 位加上超酸組成，更傳隊名將命名為「Dollar」。無論有沒有看過《造星IV》，也不妨趁組團前先從 IG 了解一下她們。

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Ash @iamashleyyy___／11.1萬followers

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Yoyo @yoyo_kot／6.7萬followers

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Sica @j.sicasi／4.8萬followers

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Alice @huii_alice／4.7萬followers

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Win Win @__on.i／4.5萬followers

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超酸 @kilbychan／3.4萬followers

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COLLAR｜《全民造星IV》女團終於在剛剛正式公開成員名單和組合名，一如網上流出的消息，8 人成團的「COLLAR」由《全民造星IV》冠軍 Marf﹑亞軍 Gao﹑季軍 Day，以及芯駖﹑Candy﹑Ivy So﹑So Ching﹑Winka 組成。同時，出道作《Call My Name》也在直播中首次演出，看來新一波追星潮正式席捲香港。

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