Collar 在昨日（1月12日）終於成軍，網民對 8 位成員名單有讚有彈，不少人也不滿有些成員未能入選。網上就有傳聞指，《造星IV》將組成另一隊女團，更有數名成員已簽約 ViuTV，可能會組成女版 Error！
👉Z高達哈曼大人神還原Cosplay｜原神、馬娘、幪面超人Coser靚相集
有網民發現Sica、Alice、Win Win、Ash 和 Yoyo 的 Instagram 資訊欄中，加上了新的工作聯絡人資料，除 Ash 外都是同一位經理人，令傳聞更加言之鑿鑿。
而傳聞更指，《造星IV》會組成第二隊女團，成員由以上 5 位加上超酸組成，更傳隊名將命名為「Dollar」。無論有沒有看過《造星IV》，也不妨趁組團前先從 IG 了解一下她們。
👉2021動畫Top 50｜日本5ch票選 神作擊敗鬼滅、巨人、無職轉生奪冠
Ash @iamashleyyy___／11.1萬followers
+2
Yoyo @yoyo_kot／6.7萬followers
+5
👉iPhone／iPad永久死機Bug｜iOS新漏洞 小心變磚！3招防中招+解決
Sica @j.sicasi／4.8萬followers
+5
Alice @huii_alice／4.7萬followers
+5
Win Win @__on.i／4.5萬followers
+2
超酸 @kilbychan／3.4萬followers
+5
同場加映：COLLAR｜造星IV女團誕生 即Follow 8名成員IG Marf人氣最高？
COLLAR｜《全民造星IV》女團終於在剛剛正式公開成員名單和組合名，一如網上流出的消息，8 人成團的「COLLAR」由《全民造星IV》冠軍 Marf﹑亞軍 Gao﹑季軍 Day，以及芯駖﹑Candy﹑Ivy So﹑So Ching﹑Winka 組成。同時，出道作《Call My Name》也在直播中首次演出，看來新一波追星潮正式席捲香港。
想睇 Collar 8名成員 IG？即睇：COLLAR｜造星IV女團誕生 即Follow 8名成員IG Marf人氣最高？
PS5 1月12日 APITA／UNY 再開賣｜多個抽籤搶購方法｜附連結OnePlus 10 Pro登場 搭載800萬長焦Hasselblad鏡頭 80W有線閃充Motorola Razr 3曝光 縱向摺疊屏 搭載Snapdragon 8旗艦處理器