COLLAR出道作玩cyberpunk又借鏡韓團？　師兄MIRROR都有致敬習慣

COLLAR昨日（12日）正式出道。（資料圖片）

ViuTV《全民造星IV》女團COLLAR前日（12日）正式出道，在記招上現場演繹團歌《Call My Name!》，但歌曲風格與概念就被網民指抄襲韓圍EXO及NCT等，當中最似的是紅色背景的剪影照，幾乎如出一徹，引起極大爭議。

按圖睇網民提出COLLAR抄襲的證據：

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COLLAR出道即惹抄襲韓團爭議 新歌概念照都似足EXO、NCT？

團歌《Call My Name!》MV昨晚在YouTube首播，充滿未來感，8位成員的造型比起記招當日GUCCI更稱身。有網民睇完首播，再次提出質疑，指與去年出道的韓國aespa風格十分相近，又將aespa歌曲《Black Mamba》與《Call My Name!》比較。其實aespa剛出道時，亦惹上同樣問題，遭網民將《Black Mamba》與遊戲《英雄聯盟》女團「K/da」對比，有趣的是，《造星IV》播出時亦有人質疑與「K/da」相似，或者證明，每個地方的cyberpunk風格都在同一框框之內，沒有抄襲的意思。

點擊下圖睇團歌MV相似之處同以往被指抄襲歷史：

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