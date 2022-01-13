全民造星IV | COLLAR呢個名原來有雙重意思：代表衫領同埋鎖骨

ViuTV 8人女團COLLAR昨日（12日）正式出道，8位成員包括Marf（邱彥筒）、阿Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、蘇雅琳（Ivy So）、陳泳伽（Winka）、李芯駖、蘇芷晴（So Ching）及王家晴（Candy）。

一文睇晒COLLAR女團成員個人資料：

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8位成員今日齊齊中午上商台接受《叱咤樂壇》訪問，她們於12月收到好消息時反應不一。眾人透露，原來女團經理人戴穎（阿Wing）打算親自上門通知，最後決定用視像電話致電她們。而So Ching憶述當時正打算晾衫，收到Wing電話時她仍未瞓醒，非常搞笑。Winka則表示：「我以為係整蠱節目。」

COLLAR今日（13日）上商台接受訪問。（影片截圖）

另外，隊長Gao又透露COLLAR有雙重意思，她說：「COLLAR代表衫領、同埋女仔鎖骨個位。相傳鎖骨係女性魅力嘅地方。有兩個意思啦，我哋好似一個衫領咁，有少少箍緊咗嘅，男女都適用嘅，寓意大家見到我哋表演同魅力可以令大家Hold Your Breath。又好似鎖骨呢個位咁，好有魅力咁畀大家睇到。」COLLAR出道一日已向大師兄MIRROR睇齊，芯玲和So Ching坦言希望在有限資源下「衝出香港」，令外國人欣賞香港音樂。

COLLAR出道首個表演：

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女團COLLAR全城矚目 連天王級歌手都準時睇出道表演

COLLAR 成員—Marf @_marifemarife_／17.2萬followers

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COLLAR 成員—Day @6y_day／13.7萬followers

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COLLAR 成員—Ivy So @ivyysooo／10.3萬followers

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COLLAR 成員—So Ching @soching_nat／8萬followers

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COLLAR 成員—Gao @gagarieo／7.1萬followers

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COLLAR 成員—Candy @candyw1219／7萬followers

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COLLAR 成員—芯駖 @lisumlingg／6.1萬followers

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COLLAR 成員—Winka @winka_chan／3.7萬followers