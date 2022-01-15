英版《VOGUE》邀9位黑人超模演繹封面　主編︰重新定義時尚模特兒

時尚雜誌《VOGUE》英國版日前公開2月號封面，由9位知名黑人超模Adut Akech、Anok Yai、Majesty Amare、Amar Akway、 Janet Jumbo、Maty Fall、Nyagua Ruea、Abény Nhial、Akon Changkou共同演繹，畫面震撼，即刻引起轟動。



9位黑人超模演繹封面，畫面相當震撼。（IG@britishvogue）

這個封面由英國版現任主編、也是首位黑人主編Edward Enninful策劃，因為身份背景，他非常關注非裔模特兒的發展，拍攝這個主題也令他很感慨：「這9位模特兒正在重新定義什麼是時尚模特。」

Edward與Dua Lipa。（IG@edward_enninful）

封面上的9位模特兒都是目前時尚圈中最hit的超模，她們身穿Balenciaga全黑服裝，沒有繁複的妝髮造型，也沒有多餘的燈光修飾，但極具視覺衝擊，莊嚴肅穆感油然而生。除此之外，Adut Akech還以Louis Vuitton黑色皮衣演繹個人封面，型格與氣場兼備。而內頁中，Adut Akech、Akway Amar、Maty Fall、Nyagua Ruea以及Anok Yai更換上Saint Laurent服飾演繹，飽和度極高的艷色與膚色形成強烈反差，令人印象深刻。

Adut Akech單人演繹，99年出世，身高178cm，雙腿修長，比例逆天。（IG@britishvogue）

然而，網友對此卻評價不一，有人覺得很驚艷：「好cool，喜歡這種風格」，也有人認為畫面太黑：「卻是看不清五官也看不清衣服」等。