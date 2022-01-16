譚凱琪曾六度獲提名角逐最佳女配角　自認恨做女一：想闖一番事業

譚凱琪（Zoie）在前年與圈外男友莊日宇（Enrico）結婚，同年6月底宣布有喜，並在10月誕下寶貝女Baby G，未夠一年已經迅速做人妻兼做媽咪，如今Zoie事業家庭兩得意，但早前她上陳敏之的YouTube頻道節目《Chi Chat》做嘉賓時，就直言希望事業更上一層樓，更自認恨做女一！



譚凱琪（Zoie）自認恨做女一。（YouTube影片截圖）

Zoie與敏之同樣是日本著名音樂家小室哲哉的弟子，兩人當年曾一起遠赴夏威夷錄音，再受訓，至今已經相識22年，私底下她們更互相以「老Zo」及「老陳」相稱，可見感情深厚！Zoie早在2000年已經推出首張唱片，可惜後來因公司陷入財困，輾轉之下她唯有選擇回港發展，Zoie曾在有線主力擔任主持工作，直至2013年才轉投無綫（TVB）發展。不過相比起同為「有線幫」的李佳芯、黃翠如、洪永城等，Zoie直至近年才成功彈起，更連續六年在《萬千星輝頒獎典禮》上獲提名角逐「最佳女配角」，可惜至今仍未上到一線。

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Zoie在片中被問到會揀「Keep住做第二女主角」還是「爆紅一次就被人淡忘」，她就選擇了「Keep住做第二女主角」：「好似長做長有啲，但我想講我年年或者係套套劇一出嚟嗰時，又話我彈起，其實呢我喺人生中唔知彈起咗幾多次，但係我又唔覺得有啲乜嘢，彈咗去邊呢？我都想問。」Zoie自言曾想過點解未有機會做到女一：「我都不斷自己喺度檢討，係咪仲有啲咩唔夠呢？你話戲方面，當然係可以有進步空間嘅，機會雖然有時係自己爭取，咁我事實係一個唔係好主動嘅人。」

Zoie笑言人生中唔知彈起咗幾多次。（YouTube影片截圖）

兩位媽媽依然好有火！（YouTube影片截圖）

雖然Zoie已經當了媽媽，但她就直言仍希望為事業繼續拼搏：「我都想澄清一下，唔係因為結咗婚，生咗小朋友，我嘅事業就係咁，我都係仲有一顆心係想闖一番事業，同埋因為有咗小朋友，你都會想畀啲成績囡囡睇，希望佢喺讀書或者做嘢方面都有呢個向前嘅心。」Zoie同敏之都認為自己比年青一輩的演員更捱得、更有火！其實Zoie自2013年加入TVB以來拍過不少劇集，當中她在劇集《EU超時任務》中飾演的水晶梨、《大帥哥》中的葉天嬌、《降魔的2.0》的海魔阿花等都令觀眾留下深刻印象，而她在劇集《踩過界》中更挑戰尺度，全裸演出形體藝術家「魏雨珍」一角，相當大膽！

點擊下圖重溫Zoie演藝路：