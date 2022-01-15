江華復出第一擊積極直播帶貨　賣黃金Sell足五個幾鐘銷情慘淡

現年59歲的江華息影多年，直至上月他透露將會全面復出，早前更在抖音預告將會加入直播帶貨的行列。昨日（14日）江華終於開啟首輪直播帶貨，為了吸引更多粉絲關注，他在直播前一日特別拍片介紹將會賣的商品，原來他今次帶貨以黃金鑽飾等為主。在正式開播當日，江華全程直播了5個幾鐘，奈何最後總共只有不夠一百單，銷情慘淡。



江華在正式直播帶貨前一日特別拍片介紹將會賣的商品，以黃金鑽飾等為主。（影片截圖）

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其實剛開始直播間氣氛尚算熱鬧，不少網民都留言表示非常懷念江華過往塑造過的經典角色，充滿了回憶，一番互動之後，江華正式開始帶貨模式，他在直播期間全程都站着，賣力推銷：「專櫃賣259塊，今天在我這只要39塊9，數量有限，喜歡的家人們可以去拍～」由於首先介紹的都是一些價格比較低廉的商品，所以都有人下單支持，不過隨着商品的價格愈來愈高，銷量亦急劇下降，甚至完全沒有人購買，從售出的數量來看，前後不到百單，而直播間亦只有兩千幾人收睇。

江華在直播期間全程都站着。（影片截圖）

首先介紹的都是一些價格比較低廉的商品，所以都有人下單支持。（抖音截圖）

不過隨着商品的價格愈來愈高，銷量亦急劇下降，甚至完全沒有人購買。（抖音截圖）

江華相隔多年復出，但沒想到復出第一擊就出師不利，不少網民感嘆昔日的「雍正」都淪為「最慘帶貨明星」，但亦有粉絲出言維護，首先直播當日不是周末，而是安排在平日下午直播，但當時大家要返工，根本沒有時間睇直播；再者江華今次帶的貨是黃金鑽飾等，這些都並不是日常所需，而且黃金珠寶這類商品一向都爭議很大，有錢人不會在直播間購買，普通人買回去又擔心貨不對版，分分鐘惹來負評，最後只會敗壞名聲，因此有網民建議江華下次可以選擇賣一些日用品或零食，相信銷情會更理想。

江華在劇集《九五至尊》中飾演的雍正帝深入民心，他更憑此角在頒獎禮上奪得「我最喜愛的電視男角色」。（影片截圖）