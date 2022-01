郭可盈與林文龍在2004年結婚,2010年誕下寶貝女林天若(Tania),之後逐漸淡出幕前,專心相夫教女。昨日(14日)Tania迎來12歲生日,她在IG分享慶生照,並寫道:「2022.1.14,過咗一個round既牛年啦~finally 12 eeek, thank you all for the birthday wishesss! (12歲了,謝謝大家的生日祝福)!」相中Tania捧着生日蛋糕,長得亭亭玉立的她臉尖尖、鼻高高,更添少女味!



遺傳了父母優良基因的Tania樣貌標緻,而且學業成績優異,在校內多次獲得獎項,郭可盈同林文龍都有留言祝福愛女,郭可盈寫道:「我的親親親親愛,祝生日大快樂!最緊要健康平安!幸福開心!感恩!」而林文龍就留言:「我最愛的寶貝女兒,爸爸祝願你天天開心️,永遠快樂,身體健康,生日快樂!」相中所見他們一家是在位於西貢的匡湖居四層獨立屋慶祝,不但空間闊落,更有戶外大花園,雖然只是簡單以燈飾佈置,但都已經好有氣氛!

郭可盈在2002年以二千幾萬買入西貢匡湖居4層獨立屋,不但空間闊落,更有戶外大花園。(IG@khy_official)