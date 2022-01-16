晚吹︱高靈人士孖家姐創「見鬼接龍」遊戲　化錯寶令亡父陰間戒賭

由潘紹聰、阿妹（岑樂怡）及JJ（詹朗林）主持的《晚吹 - 總有一瓣喺左近》，最新一集邀請到高靈人士阿O仔分享自己的靈異經歷。由於阿O仔的母親有靈異體質，故而他和五位兄弟姐妹都繼承了同樣的體質。一家人居住在靈異事件高發率的秀茂坪，因此經常遇到靈異事件，如沒有接上上電源的擴音器會自動開啟、有嬰兒的血腳印出現在牆上，甚至會在家中見到靈體，更與家姐發明了「見鬼接龍」遊戲。

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而遊戲的規則是，當自己與姐姐見到靈體時，二人需要講出該靈異的特質，例如阿O仔先見到的話，他會說：「呢個係男人」，然後家姐就會說：「大概四十多歲」，隨後阿O仔又會回答：「着牛仔衫」，二人會不斷地形容靈體。不過，阿O仔解釋自己的用意並不是嬉戲，但不希望因為見到這些而覺得自己是神經病，所以才會與家人玩「見鬼接龍」不斷求真，而隨住阿O仔長大，他的靈異力量也日益增加，甚至與家姐玩起「親人受傷或者死亡接龍」，因為他們可以感應到家人的受傷及離世。

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阿O仔亦放分享他與已經離世的爸爸之間的「趣事」，事源阿O仔要把父親的骨灰放置於骨灰庵，在家人前往辦理手續時，阿O仔就抱着爸爸的骨灰並向它介紹新地方，阿O仔突然眼前一黑什麼都看不見，問：「係咪有咩想要㗎」，突然有光照向衣紙鋪的紙牌九，當阿O仔拿起紙牌九，剎那自己的視覺回復正常，並透過化寶爐化給爸爸。不過事後從姐姐口中得知爸爸非常生氣，因為爸爸賭輸了很多錢，甚至驚到已經戒賭，場景又恐怖又搞笑。