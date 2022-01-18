青春不要臉 | 余德丞演200磅肥仔激似劉德華　丁子朗倒吊現下體？

無綫（TVB）金牌監製潘嘉德、早前夥拍憑《香港愛情故事》為人熟悉的無綫新一代監製林肯，監製了一連十五集、以八十年代無綫藝員訓練班為背景的勵志熱血青春喜劇《青春不要臉》，並於昨晚（17日）八點半翡翠台首播，主要演員包括余德丞、丁子朗、劉穎鏇、戴祖儀、伍樂怡、林正峰、游嘉欣、孔德賢、戴耀明、譚玉瑛、李家鼎、江欣燕、黎燕珊、陳嘉輝及鄧智堅等。



首集劇情講述在屋邨長大、自小生成是豆丁的齊輕舟（丁子朗飾）以及肥仔的柳德榮（余德丞Dickson飾），為擺脫「身形魔咒」立志齊齊努力，可惜德榮惰性難移，阿舟率先「跑贏」變得高大威猛；為了趕進度德榮奇招盡出，不惜將寄生蟲塞入肛門兼食泥減肥，最後人算不如天算…劇中飾演200磅肥仔的Dickson，原來龐大身形「冇花冇假」，網民亦直指Dickson肥得很像真：「電視製作嚟講算好好，肥得幾真」，不少人更指肥德丞與《瘦身男女》中的劉德華角色相像。

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原來劇組為了增加真實感，找來身形極有份量的PA同事阿震為Dickson擔任「替身」，二人拍攝時只需穿上一模一樣的衫褲、做出一式一樣的表情動作，後期製作同事就可透過AI讀取相關表情動作，再以相關數據做成合成。由於相關場口精準度要求高，即使是簡單的動作也需不斷重覆拍攝。Dickson接受無綫娛樂新聞台訪問時透露，劇組會安排武指從旁指導他與替身：「所有動作、表情，甚至節奏都要好準。」至於飾演德榮家姐的尹詩沛，則每個鏡頭均要出盡九牛二虎之力「教訓」德榮，相當辛苦，難怪她拍畢後笑言「喘晒氣」。

臉部合成前後對比：

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昨晚升呢男一的丁丁與Dickson於劇集首播後齊齊開Live與觀眾互動，並送出劇集造型YES！Card。有網民留言指丁丁倒吊戲劇照疑下體現形，丁丁聞言忍俊不禁謂：「我想講凸出嚟嘅，其實係安全繩，因為倒吊有危險，所以要有安全繩。」丁丁又大爆Dickson在劇中的Pat Pat主觀鏡，其實是透過Sex Toys（性玩具）拍攝；Dickson則坦言蟲蟲戲最難忘：「我覺得塞番條蟲入去都幾痴線，不過為咗瘦，就係可以去到咁盡。」二人又指在戴祖儀督促下，苦練了很久80年代港式英語，希望更像真還原觀眾回憶中的80年代。

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《青》劇首播後，網上旋即掀起一股懷舊風，無論是劇中的懷舊道具，包括電視機、錄影機、公屋內外環境、電視雜誌、摺枱等均引發熱烈討論，網民大讚劇組製作認真兼有誠意；而當昔日顏值爆燈的羅蘭姐、梁朝偉、黃日華及湯鎮業等「出場」，及播出陳百強的《喝采》作片尾致敬歌曲時，網民均感嘆「回憶返晒嚟」：「好睇，有感動，有好笑，有回憶」、「第一集好吸引，好喜歡拍攝手法及編排」、「唔係求其佈景板，啲細緻位幾足」、「喜歡丁子朗，樣子正氣，把聲有磁性」。更有網民大讚阿舟為德榮打氣一幕夠勵志，並留言指很懷念80年代的單純與正能量：「以前時代嘅人不怨天怨地嘅情操好單純珍貴」、「識朋友識到呢種會鼓勵你嘅係福氣」、「好鍾意咁正面嘅劇集，佢哋灌輸好多正確價值觀。」、「簡單懷舊故事，拍出勵志信息、處理手法有創意，冇老土感覺。」

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