Gin Lee因特別經歷唔敢隨便飲酒　曾暈躺地上近15分鐘：我唔想死

由練美娟、強尼主持的ViuTV節目《晚吹 - 有酒今晚吹》，昨日（17日）一集邀請到Gin Lee（李幸倪）作為嘉賓。在節目中Gin Lee分享自己因為疫情，令自己事隔兩年沒有回馬來西亞見家人，不能在新年時與家人聚首一堂的她為此感到寂寞而不禁流淚。主持人強尼就問到：「會唔會因為寂寞或者唔開心而飲酒」，而Gin Lee就解釋自己因為有過特別的經歷，所以一定要在安全的環境以及自己有良好的狀態下才會喝酒。

事緣Gin Lee曾經因為喝酒後而短暫失去了某些感官知覺，第一次是Gin Lee喝了兩杯紅酒就突然呼吸困難、眼前一黑。而最嚴重一次是喝酒後，導致她躺在洗手間近15分鐘不能動彈，這種恐怖經歷讓她以為自己快要離世，當時的她甚至在心中祈禱大叫：「自己不想死啊！」，之後睇醫生解釋發現Gin Lee這些問題是由血壓低導致而成的，飲酒後使血液無法輸送到腦部，因而使Gin Lee某些感官出現問題。所以Gin Lee表示自己不常喝酒，就算是演唱會的慶功宴也是以茶代酒。

點擊下圖睇下Gin Lee當時發生咩事：