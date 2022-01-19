崔碧珈放下性感影星身分　秘密學唱歌等出道爭樂壇女新人

以性感見稱的女星崔碧珈（Anita）2017年離開太陽娛樂，成立個人工作室。昨日（18日）有報道指，原來Anita最近再簽新經理人公司，加上勤力學唱歌，即將以女歌手身份出道。
現年33歲的Anita以往行性感路線，無論電影《老笠》或《辣警霸王花》都有好多機會展示身材。最近有報道指，Anita與唱片公司老闆鄧慧詩在尖沙嘴食lunch，再去附近琴行睇鋼琴。由250萬鋼琴到張敬軒演唱會都用過的透明琴都試一餐，其間鄧慧詩全程陪伴。Anita透露簽下10年長約，但一切有待公司宣布，其實Anita一直都有在社交平台上載學唱歌片段，今個月初亦有為「華仁書院百周年校慶」演唱，已準備好隨時以歌手身份出道。
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Anita真係瘦咗好多！點擊圖片：
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