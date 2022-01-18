陳靜Dada白色BraTop曬腹肌同網民講早晨　網民大讚：So Pretty！

32歲的陳靜（Dada）向來對自己身材進行嚴格管理，不時都會有在Instagram分享自己健身生活，大騷自己姣好的身材。Dada於今日（18日）曬出多張身穿白色Bra Top及短褲的靚相，緊緻的腹肌令人羨慕，而其他的照片雖然沒有露出身材，但是就見到Dada個笑容非常甜美。Dada還在貼文中寫道：「Morning，I like this sentence very much: ""may you have the courage to move forward an inch, but also have the ease to retreat a foot.""（早晨， 很喜歡這句話：願你有前行一寸的勇氣，也有後退一尺的從容。）」不少網民大讚Dada好靚女：「So Pretty！」、「女神，好靚女！」，還說：「有Dada既morning就係good morning」

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