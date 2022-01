陳靜Dada白色BraTop曬腹肌同網民講早晨　網民大讚：So Pretty！

32歲的陳靜(Dada)向來對自己身材進行嚴格管理,不時都會有在Instagram分享自己健身生活,大騷自己姣好的身材。Dada於今日(18日)曬出多張身穿白色Bra Top及短褲的靚相,緊緻的腹肌令人羨慕,而其他的照片雖然沒有露出身材,但是就見到Dada個笑容非常甜美。Dada還在貼文中寫道:「Morning,I like this sentence very much: ""may you have the courage to move forward an inch, but also have the ease to retreat a foot.""(早晨, 很喜歡這句話:願你有前行一寸的勇氣,也有後退一尺的從容。)」不少網民大讚Dada好靚女:「So Pretty!」、「女神,好靚女!」,還說:「有Dada既morning就係good morning」

點擊下圖睇Dada靚相: