吳謹言新年檔傳推新劇搶收視　有望靠劇集翻身奪回人氣

2018年內地推出清裝劇《延禧攻略》紅遍兩岸三地，令寂寂無聞的吳謹言成功入屋，成為炙手可熱的大明星。不過當《延》劇熱潮減退之後，雖然她緊接陸續推出多部劇集，但成績大不如前，人氣已持續下滑。但最近卻盛傳她有兩部作品將在今年內播出，而且未播已經在網上掀來好評，有望靠該兩部劇集翻身，重返人氣女星的地位。

因為《延禧攻略》紅遍兩岸三地。（《延禧攻略》微博圖片）

同許凱合作的《尚食》有內地版《大長今》之稱，在去年年尾的時候於湖南衛視2022的招商會中，《尚食》一劇就在列，並率先公開了劇集最新預告片，正正因為此舉令大家猜測在今年度播出機會相當大。而近日微博盛傳《尚食》將會在2月份春節檔播放，如果消息屬真相信劇集收視會提高，事關目前還在防疫階段，而且新年期間有限制出入境等因素，相信民眾留家看電視的情況會更為明顯，因此可能令吳謹言的討論度會提高。

《尚食》傳在新年期間會開播。（微博圖片）

另外，在《延》劇上許凱同吳謹言未能最終走在一起，但在《尚食》中吳謹言飾演的尚食局宮女，從一位女官照顧皇太子朱瞻基（許凱飾），過程中面臨許多宮中挑戰，最終成為君主的伴侶，從宮女跳升為太子嬪最終到貴妃，相信劇情少不了爾虞我詐，而且宮鬥劇一向有口碑，相信劇集看點非常多。

《尚食》有內地版《大長今》之稱。（微博圖片）

至於民國劇《傳家》則盛傳將在第一季度上線，該劇是《延禧攻略》原班人馬共同參演。劇情背景以民國為主，講述易氏家族三姐妹因不同個性而遭遇不同的故事，是一部以女性為主的劇集。而單看《傳家》的預告片已經相當精彩，吳謹言飾演的易家二小姐，比起大小姐秦嵐﹑三小姐張楠個人特色來得比較鮮明，吳謹言以短髮造型上陣，給人一種乾淨俐落的感覺，而且在一幕看似三姐妹不和的畫面中，吳謹言相當霸氣喊出：「我們各憑本事吧！」有種不服輸感覺，相當適合她的戲路。

《傳家》傳出在第一季度播出。（影片截圖）

而在年初出席國劇盛典時，吳謹言就已經透露：「2022年年初演的電視劇《尚食》還有《傳家》應該很快和觀眾們見面，然後希望觀眾們喜歡看我們的戲，喜歡看這兩部戲。」看來播出機會相當大，接連播出的節奏相信為她帶來不少討論度，到底成績會如何，我們就拭目以待。

吳謹言在劇中個性鮮明。（影片截圖）