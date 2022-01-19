Mike導榮升老闆開攀石場　歡迎Agent L過檔：一定高人工過ViuTV！

人稱「格仔導演」的Mike導（劉諾衡）因過去曾擔任《花姐ERROR遊》、《美女郊遊遊》和《ERROR自肥企画》等ViuTV節目導演而廣受網民歡迎。近日他正與「無制限OT編集団」埋首籌備新節目之時，突然在社交網站宣布創業榮升老闆開攀石場，隨即獲不少藝人好友和幕後團隊好兄弟出Post力撐，ERROR成員Dee（何啟華）更轉發表示：「咁有型得唔得㗎！」。



「格仔導演」Mike導（劉諾衡）因過去曾擔任《花姐ERROR遊》、《美女郊遊遊》和《ERROR自肥企画》等ViuTV節目導演而廣受網民歡迎。（Instagram：@soaplau）

從他過往拍過的節目就知道Mike導向來喜歡玩高難度運動，近月他由玩室內攀石進化到攀真石，令一眾網民看到不敢倒抽一口涼氣，更因此觸及舊患，被他的健身教練兼運動復康治療師鬧爆。不過，Mike導依然不理勸告，甚至創業開一間名為「Kizuna Climbing」的攀石場：「小弟我非常鍾意做運動，由細到大喺運動入面得到嘅嘢實在太多太多，體魄、意志、友誼……非常希望大家都可以喺呢一個即將會出現嘅地方感受到我感受過、感受緊嘅嘢！！！完！」據悉，這間攀石場將會於4月正式開幕。

Mike導向來喜歡玩高難度運動，近月他由玩室內攀石進化到攀真石。（Instagram：@soaplau）

Mike導宣布榮升老闆。（Instagram：@kizuna_climbing）

Mike導因攀石令舊患復發。（Instagram：@soaplau）

今年年頭宣布離開ViuTV的「無制限OT編集団」成員「Agent L」曹梓沖都有力撐Mike導創業的決定：「你個笑容咁真摯，梗係要支持下啦」，Mike導隨即回覆道：「唔知點解覺得你係串緊我」，更暗示如果幫自己打工的話一定不會待薄對方：「一世人兩兄弟搵唔到工嘅咪過嚟做囉，一定高人工過ViuTV！」AgentL亦坦白表示：「呢個真」，似乎想暗踩ViuTV人工低。

Mike導（中）歡迎Agent L（左一）幫自己打工，又表示人工一定比ViuTV高！（ViuTV影片截圖）