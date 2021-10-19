徐㴓喬Asha拍格仔Mike新綜藝　曬比堅尼撼Double S：製作組哇哇聲

徐㴓喬（Asha）今年憑電視劇《大叔的愛》一炮而紅，周二（19日）單拖出席堅離地城卑路乍灣海濱長廊一周年活動，直認工作接踵而來：「拍完《大叔》之後忙到傻咗，時間過得好充實，少咗好多瞓覺時間，不過收入都係有史以來最開心嘅一次，要好好計劃下財政。（會點樣使？）儲起佢，同埋兩年冇見過屋企人，希望見到佢哋之後可以請佢哋食餐好，又可以喺酒店住幾晚。」



Asha即將踏進30歲，她直言現階段以工作為先。（梁碧玲攝）

Asha近日正孖陳漢娜（Hanna）及P1X3L成員Marco（葉振弘）忙於拍攝由「無制限OT編集團」打骰的冒險型綜藝節目《香港秘密搜查官》，Asha透露：「Casting佢哋主要想知我哋嘅弱點同底線，我當然話乜都玩得、乜都唔驚。」她又雀躍表示：「搵UFO、又有靈異類，好玩、好癲、好期待出街，因為我哋拍緊嘅嘢應該香港電視史上冇人做過，原來身邊有好多秘聞係我哋冇發現！」Asha直言挑戰冒險底線，自己不懂游泳、已達至搵命搏程度：「上山下海已經係小事，仲有啲好驚嚇嘅畫面！」不過Asha指為保持神秘感，現階段不能劇透太多。

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談起「無制限OT編集團」前作《ERROR自肥企画》及《美女郊遊遊》等掀起全城熱烈討論、迴響不俗，至於《香港秘密搜查官》能否超越，Asha就指：「好難對比因為件事完全唔同，我哋又唔係《美女郊遊遊》，出街大家見到嘅畫面應該狼狽到一個點，公司希望我哋Keep到靚女樣畀大家睇，但真係盡咗力！」至於預告片段已經出現性感比堅尼畫面，Asha更大曬長腿，不過她就謙虛指：「我着比堅尼冇咩睇啦，好感激製作組見到都哇哇聲，即使唔覺得我哋特別正，都好畀面、畀啲聲我哋聽，希望唔會嚇走觀眾。」

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