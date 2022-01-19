愛回家｜張景淳遲到遭珍姐訓斥　呂慧儀開腔力撐：當日佢無遲到

無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》於上月尾播出「龔水戀」及「蓮輝戀」的結婚戲，二對戀人終修成正果。有傳無綫高層珍姐（曾勵珍）對這幾集收視甚為着緊，因此耳聞劇組出現兩大「遲到王」張景淳及林淑敏，而觸怒珍姐衝入廠掃場，據知當時只有呂慧儀和張景淳在場，二人當眾遭到珍姐嚴厲訓斥。而事後張景淳在社交平台開直播透露，將要暫別劇組。不禁令人猜測與遲到有莫大關係。

呂慧儀今日現身電視城出席無綫處境喜劇《愛‧回家之開心速遞》宣傳活動。（陳順禎攝）

今日（19/1）呂慧儀現身電視城出席無綫處境喜劇《愛‧回家之開心速遞》宣傳活動時就上述事件回應：「其實佢嗰日冇遲到，但係佢而家答緊，但我唔敢代佢答呀。因為我唔係車佢返工嗰個。而我又做返自己準時返工，而佢嗰日都冇遲到嘅。而點解會有咁嘅報道出咗，我其實都唔知，可能一個傳一個之下，變咗越講越嚴重。咁所以希望大家都守啲紀律啦，因為大家都日日咁開工，如果呢個等呢個嘅話，真係會影響晒成個進度。但明白屋企有時真係有緊要事會遲，我哋真係會包容同體諒。咁所以希望大家互相幫助，做多啲啲，能夠日後可以長拍長有。」

愛回家｜張景淳疑拍劇遲到斷正需暫別劇組 單立文：唔好咁多藉口

呂慧儀力撐拍檔。（陳順禎攝）

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