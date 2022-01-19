愛回家｜張景淳疑拍劇遲到斷正需暫別劇組　單立文：唔好咁多藉口

單立文今日現身電視城出席無綫處境喜劇《愛‧回家之開心速遞》宣傳活動。（陳順禎攝）

上月尾張景淳和林淑敏在無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》分別演「龔水戀」及「蓮輝戀」的結婚戲，但有指兩人經常拍劇遲大到影響進度，不滿聲音傳到珍姐（曾勵珍）耳邊，因此觸怒珍姐直踩入廠掃場捉人。事後張景淳在社交網平台直播，突然透露「龔燁」要暫別劇組，令網民感到驚訝。不禁令人聯想與遲大到斷正有關。

「龔燁」要暫別劇組。（TVB截圖）

今日（19/1）豹哥（單立文）現身電視城出席無綫處境喜劇《愛‧回家之開心速遞》宣傳活動時就上述事件回應：「其實我哋呢個劇都拍咗5年，紀律真係好重要。而阿姐（珍姐）作為一家之主，睇住我哋嘅紀律亦係好緊要，佢成日都講，唔能夠一個人犯錯，而影響成個劇組。咁所以我係好認同，同埋好欣賞嘅。而我成日經常都聽啲前輩講，做呢行準時係基本嘢，所以我哋都入晒腦，唔好有咁多藉口。如果真係有事，真係要打返嚟交代一聲。（好似話經常性！）哈哈！我唔知呀！可能嗰陣我唔喺度啦。不過講真，邊有人鍾意人哋遲到㗎。時間講咗幾點拍就要幾點拍，呢啲大家係應份，同埋守時係重要。」

愛回家｜張景淳遲到遭珍姐訓斥 呂慧儀開腔力撐：當日佢無遲到

豹哥指遲到唔好有藉口。（陳順禎攝）

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