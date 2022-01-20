鏡粉公開向花姐訴有成果　迫到ViuTV發力宣傳《IT狗》？

早前有鏡粉公開向ViuTV及MIRROR經理人花姐（黃慧君）投訴，反映MIRROR IG小編辦事不力，又列出多項要求，包括更積極為MIRROR成員有份演的劇集宣傳，最終花姐在IG作出公開承諾「會努力做好」。
事情的導火線是上周一（10日）首播的ViuTV劇集《IT狗》，播出前在社交平台接近零宣傳，要由MIRROR成員各自轉發。在擾攘一輪後，ViuTV今日變得非常積極，在IG以九個wall post為主要演員宣傳，大玩「一人一句對白」刷留言，MIRROR IG亦有轉發屬於Lokman（楊樂文）、Frankie（陳瑞輝）及Stanley（邱士縉）的帖文。而正所謂「遲到好過冇到」，雖然劇集已播出四分一，上周憑住密集彩蛋成功留住固定觀眾，今次宣傳算是錦上添花，亦都算是以行動回應鏡粉要求。
IT狗 1-5集劇評 | ViuTV掌握年輕觀眾口味 曾俊華亮相最有睇頭
點撃睇下「鏡粉訴求」：
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