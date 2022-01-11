IT狗｜Lokman《狂舞派3》後終被讚　現實真係有「智能發聲水杯」

ViuTV劇集《IT狗》昨晚（11/1）首播，劇中有不少有豐富演戲經驗的演員如男主角凌文龍、陳漢娜、岑珈其、陳湛文等，更有MIRROR成員Lokman（楊樂文）、Frankie（陳瑞輝）和Stanley（邱士縉）等人，本劇首兩集故事早已率先在香港亞洲電影節中放映，相信有不少觀眾已經搶先睇過！



Lokman對上次演戲讓人有較深印象必數《狂舞派》系列。（資料圖片）

Lokman在《狂舞派3》中反對地產霸權。（劇照）

Lokman在電影作品方面未算多，他在《狂舞派》以及《狂舞派3》中大曬舞技以及跟顏卓靈扮演男、女朋友，惟於演技上未有太大發揮。今次在《IT狗》中，他的角色影射憑藉多項發明而打出名堂的「星之子」陳易希，勁到天上一粒恆星都以他為名。

Lokman的出場令節奏即時提升。（影片擷圖）

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劇情前半講到凌文龍被炒後下定決心賣樓創業，去到岑珈其開設的BornHub講座，聽完講座後凌文龍又未想走，剛好遇上「星之子」Tony（Lokman 飾），戲中提及一項發明「智能發聲水杯」，如果水太滿就會發出聲響，方便盲人使用，更可以配合app使用顯示水的溫度以免燙傷手。

Lokman出場令整體節奏加快！

網民對於睇了大半集仍未入戲肉，大讚當Lokman出場後令整個節奏變得更鮮明，網民留言大讚「Lokman好正」、「嘩lokman一出嚟勁sharp 醒一醒」、「出完lokman個vibe即刻好笑咗」、「Lokman啲戲幾好笑」、「Lokman 走啦？冇佢冇咁醒神」以及「Tony唔好走呀」等等，連網民唔捨得放Lokman走！

陳易希於新冠肺炎期間都有研發可令人降溫及快速蒸發汗水的口罩。（龔嘉盛 攝）

事實上劇中的「智能發聲水杯」在2006年由陳易希發明，當水杯水位到達一定水平時，感應器會接收訊息，隨即發出聲響，失明人士便可控制水位，減少意外發生。不過當年就有網民「踢爆」陳易希的發明抄襲內地專利產品「盲人水杯」，直指他侵犯版權，但陳易希當時回覆「他沒有參考過該內地發明，他的意念來自改善失明人士的生活。」

當時有指試當真的《狂舞派2》仲好笑。（影片擷圖）

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