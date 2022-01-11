IT狗｜Lokman《狂舞派3》後終被讚　現實真係有「智能發聲水杯」

ViuTV劇集《IT狗》昨晚（11/1）首播，劇中有不少有豐富演戲經驗的演員如男主角凌文龍、陳漢娜、岑珈其、陳湛文等，更有MIRROR成員Lokman（楊樂文）、Frankie（陳瑞輝）和Stanley（邱士縉）等人，本劇首兩集故事早已率先在香港亞洲電影節中放映，相信有不少觀眾已經搶先睇過！
Lokman在電影作品方面未算多，他在《狂舞派》以及《狂舞派3》中大曬舞技以及跟顏卓靈扮演男、女朋友，惟於演技上未有太大發揮。今次在《IT狗》中，他的角色影射憑藉多項發明而打出名堂的「星之子」陳易希，勁到天上一粒恆星都以他為名。
+1
劇情前半講到凌文龍被炒後下定決心賣樓創業，去到岑珈其開設的BornHub講座，聽完講座後凌文龍又未想走，剛好遇上「星之子」Tony（Lokman 飾），戲中提及一項發明「智能發聲水杯」，如果水太滿就會發出聲響，方便盲人使用，更可以配合app使用顯示水的溫度以免燙傷手。
網民對於睇了大半集仍未入戲肉，大讚當Lokman出場後令整個節奏變得更鮮明，網民留言大讚「Lokman好正」、「嘩lokman一出嚟勁sharp 醒一醒」、「出完lokman個vibe即刻好笑咗」、「Lokman啲戲幾好笑」、「Lokman 走啦？冇佢冇咁醒神」以及「Tony唔好走呀」等等，連網民唔捨得放Lokman走！
事實上劇中的「智能發聲水杯」在2006年由陳易希發明，當水杯水位到達一定水平時，感應器會接收訊息，隨即發出聲響，失明人士便可控制水位，減少意外發生。不過當年就有網民「踢爆」陳易希的發明抄襲內地專利產品「盲人水杯」，直指他侵犯版權，但陳易希當時回覆「他沒有參考過該內地發明，他的意念來自改善失明人士的生活。」
點擊睇更多Lokman出場：
+12
戲院封院｜Netflix Disney+好戲上架 嚴選10套影視作品居家抗疫2021片酬王｜狄維莊遜3年霸失敗 冠軍人馬一套即收7億港元？《千與千尋》聯盛Loewe推新品 姜濤@MIRROR同款手袋價值$5,200尋她｜知道講粵語對白即接拍 舒淇︰近2年沒回港，回家的路變遠《我吃了那男孩一整年的早餐》真人真事 事主結束10愛情長跑結婚23歲當紅女星賣淫連同3男被捕 自爆疫情致財困︰先後服務5位客人殺破狼貪狼｜陳漢娜演古天樂女兒超緊張 「有種不敢接近的氣場」蜘蛛俠不戰無歸｜安德魯加菲指最美妙係拯救湯賀蘭 親證願意回歸戲院封院｜Netflix有咩睇 《機械人之亂》《殭屍校園》填滿1月份