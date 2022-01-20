賈靜雯突入院！IG曬黑白「吊鹽水」照揭身體狀況：我現在…

【Omicron／Delta／症狀／病徵】台灣女星賈靜雯去年下半年為了宣傳電影《瀑布》行程滿檔，再奪下金馬影后之後，不論是人氣、事業都更往上一層樓，不過忙碌的生活連帶影響身體健康，賈靜雯無預警曬出吊點滴的黑白照，不過她也向粉絲報平安：「大家請放心，我現在好多了。」



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賈靜雯19日在Instagram的限時動態曬出吊鹽水的黑白照，她透露：「想讓自己的感冒能舒緩，才能有最好的狀態去記者會。最近的感冒都會比較緊張，大家請放心，我現在好多了。」

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