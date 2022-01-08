防疫｜增37宗確診　現源頭不明個案　專家列8個Omicron初期症狀

【Omicron病徵 / 症狀】新冠肺炎變種病毒Omicron殺入本港，截至今日（8日），新增37宗新冠病毒確診個案，當中30宗是輸入病例，另外1宗是本地源頭不明個案，涉及1名超市理貨員，其餘有6宗與輸入病例相關。

由於Omicron的症狀與普通流感十分相近，亦比過去新冠病毒的來得輕微，因而很多人都未必能第一時間分辨是否感染Omicron。有外國專家就列出感染Omicron後的8大初期症狀，提醒若出現類似情況，應盡快接受檢測。



有外國專家就列出感染Omicron後的8大初期症狀，提醒若出現類似情況，應盡快接受檢測。（GettyImages）

外國專家研究報告指出，綜合英國、美國及南非的Omicron病例顯示，患者感染後最常見的初期症狀包括：喉嚨沙啞、腰痛、流鼻涕或鼻塞、頭痛、疲勞、打噴嚏、夜間盜汗及身體酸痛。

研究發現，Omicron的初期症狀會在感染約2天後迅速出現，並會持續約5天。而很多分析亦指出，Omicron比其他變異病毒溫和，英國1份官方報告就指，Omicron確診者住院風險比Delta低50%至70%。至於一些以往感染新冠病毒的傳統症狀，如確診喪失嗅覺、味覺或發燒等則不太常見。

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