TikTok網紅先後確診Detla、Omicron　自揭身體驚人變化：似大肚婆

【Omicron／Delta／症狀／病徵】澳洲TikTok網紅杜芬（Alexandra Duffin）日前才確診Detla變異株，豈料四個月後卻又中了Omicron。她也在抖音（TikTok）上與網友們分享兩次確診經驗的差別。
綜合外電報導，杜芬去年10月確診Delta病毒，直言當時生不如死，每天都不想吃東西，康復後還發現自己腰圍變小。隨後，她也分別接種兩劑疫苗，豈料今年年初又再度確診，不過這次感染的病毒Omicron，讓她整個人相當疲憊也有頭痛症狀。
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有趣的是不是，杜芬透露，這次感染Omicron病毒後，發現自己食慾大增，一天至少吃5餐，還會不停吃零食，特別是甜食，自嘲身材越來越像孕婦，「抱歉啦大家，我已經因為染疫被隔離了7天，現在我要去請產假了」。
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杜芬確診感染Omicron病毒10天後，除了發現身體還有疲憊感、頭痛外，食慾也大增，她也會逼自己到戶外走動，但往往都持續不了1個小時就回家躺著休息。她坦言，以前自己是個非常有活力的人，但確診後身上的疲憊感讓她漸漸失去耐性，透露希望能儘早痊癒。
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