Omicron｜咪以為匿喺屋企就冇事！呢1類人極易中招　台醫籲打疫苗

【Omicron／新冠肺炎／新冠疫苗／科興疫苗／復星復必泰疫苗】台灣疫情升溫，為了防堵病毒擴散，當地指揮中心宣布縮短第3劑間隔至3個月。



根據台灣疾管署統計，仍有26.2%的75歲以上長者，至今連一針疫苗都沒有接種，對此台北市聯醫忠孝院區醫生陳昶宇也發文表示，這些長者就算只待在家還是有很大的風險染疫，呼籲盡速接種疫苗。

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桃機群聚案持續擴大，許多人擔心Omicron威力，掀起第3劑搶打潮，陳昶宇就在臉書發文指出，像是嚴格邊境管制、輕症集中管理隔離、阻斷台灣傳播鏈、緊縮防疫政策，甚至未來可能重回三級警戒，這些都是為了不讓Omicron進入社區。

不過他也憂心表示，至今一針都沒打的75歲以上長者，佔了26.2%，「以Omicron的傳播力進入社區，這些長者就算只待在家裡，青壯年、照顧者甚至小孩，都很有可能把病毒帶回家」。

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陳昶宇直言，Omicron雖然多為輕症，但重症死亡風險，仍然有機會逼近Delta，「如果急重症潮爆發，最後責任還是要醫護來承擔」，因此再次呼籲長者盡快去打疫苗，連洗腎患者也幾乎都打了，如果沒有太嚴重的疾病，還是去打個疫苗吧。

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