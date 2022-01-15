因為是朋友呀｜鄭希怡暢談選女婿　睇中陳小春兒子Jasper讚不絕口

由容祖兒（Joey）﹑蔡卓妍（阿Sa）同鍾欣潼（阿嬌），首度合作主持的內地綜藝節目《因為是朋友呀》大受歡迎，掀起不少討論。而在最新一集節目中，她們就邀請了好姐妹鄭希怡（Yumiko）做嘉賓，大家暢談未來，Yumiko還提到要同應采兒結親家，對Jasper（陳胤捷）讚口不絕，非常好笑。

姐妹四人一起暢談未來。（影片截圖）

在最新一集節目中，姐妹四人在處優美的環境中閒談，談到未來，Joey就率先提到：「那Jasper跟陳真，如果你們兩個選你會選誰？」Jasper是應采兒同陳小春的大兒子，而陳真則是陳國坤同黃伊汶的兒子，她們都是跟鄭希怡關係不錯的好姐妹。對於好姐妹的兒子都如此優秀，鄭希怡則表示：「我覺得兩個都不錯，Jasper看起來是喜歡買單的男生。」頓時令在旁的阿Sa﹑阿嬌感到驚訝。

此時Joey再追問：「陳真不喜歡嗎？」鄭希怡表示：「陳真還沒到這個年紀，還小嘛。」反而Joey對陳真的印象不錯，覺得他讓人有窩心好甜的感覺，對於這一點鄭希怡都同意，揚言：「我覺得他們兩個，如果其中一個是我女婿，我都可以。而且這個親家也挺好，也很容易相處。」

鄭希怡為女兒對親家。（影片截圖）

Jasper（左）是應采兒同陳小春的兒子，而陳真（右）則是陳國坤同黃伊汶的兒子。（應采兒微博圖片﹑黃伊汶微博圖片）

隨後Joey更搞笑表示：「如果梁浸浸不選誰，告訴我，我叫我侄女去上好嗎？」為侄女鋪路結識朋友，非常好笑。原來Joey的侄女屬於比較害羞型的，所以她希望從小培養她有開朗一面，外向一點結交朋友。

Joey為侄女鋪路結識朋友。（影片截圖）