披荊斬棘的哥哥 |張晉組愈戰愈勇全員晉級　陳小春組全輸極自責

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》已經來到第三場公演了，29位哥哥將分成四大陣營進行PK賽。已在23日完成上半場的比賽後（李承鉉組對決趙文卓組），今（24日）繼續進行下半場比賽，由張晉組對決陳小春組，沒想到大灣區哥哥接連戰敗，需要在隊內對最低分的三位成員進行淘汰，然而這個決定令他們非常難熬，甚至令隊長陳小春罕有地在鏡頭前崩潰，場面相當哀傷。

下半場對決是張晉組對陳小春組。（影片截圖）

已帶領過不同隊員的張晉可以話愈戰愈勇，在是次率先表演的舞台上他聯同胡海泉﹑白舉綱﹑尹正﹑高瀚宇一起唱跳歌曲《快樂星球》，音樂節奏明快再加上全組在充滿火焰的舞台上敲打樂器，而張晉更嘗試RAP帶給觀眾新鮮感，整個畫面有熱血Feel，瞬間掀起在場觀眾歡呼。

雖然張晉組的表演不俗，但陳小春冇有怕派出林曉峰﹑梁漢文﹑張智霖﹑李雲迪應戰，他們為大家帶來歌曲《護花使者》，用歌舞劇的形式去演繹這首歌，帶大家回到80 ﹑90年代的回憶中。相比《快樂星球》的表演，《護花使者》明顯顯得平淡，所以最終都是張晉組獲勝。

張晉組的演出相當熱血。（影片截圖）

第一個環節比賽陳小春輸給張晉組。（影片截圖）

而到第二個環節的表演，張晉組就為大家演繹《好春光》，他們化身古代英雄在舞台上耍功夫同揮劍，而且整齊劃一非常有型，亦看到台下不少哥哥們連翻激讚。隨後陳小春就同謝天華﹑布瑞吉﹑GAI（周延）應戰，演繹一首充滿派對Feel的歌曲《搖滾怎麼了》，音樂輕快又唱又跳，表演上沒有過多正式的編排，反而多了一種隨性風，同張晉組形成了強烈對比。

張組的功夫表演相當精彩。（影片截圖）

陳小春組演繹一首充滿派對Feel的歌曲《搖滾怎麼了》。（影片截圖）

然而他們兩場表演結束後，兩位隊長就回到後台看分數，明顯地陳小春的模樣比較失落，敗給張晉組，所以張晉組全員能夠進級。而陳小春組內排名分數最低的則是李雲迪﹑林曉峰同布瑞吉，所以他們組內要在這三人中各自投票淘汰一人，面對着這個環節陳小春相當不開心，還眼眼泛淚光似的好自責：「很亂，整個人很亂。雲迪老師算是國際的一個鋼琴藝術家，他絕對是比我們任何一個人都好。曉峰唱得很好，我也覺得挺滿意的，我很喜歡布瑞吉，他跟其他哥哥有不同的風格。很不好受的，我當隊長我得要去所謂的榜樣吧！我得要去遵守這個原則。」

陳小春明顯不開心。（影片截圖）

最後待主持人劉濤通知陳小春組內淘汰的人是誰時，他知道答案後相當崩潰：「我現在不想當隊長，我這不適合當隊長的材料，我當隊員也許會，這種事情得要面對，死很多細胞。」可想而知他是多麼的難受。最終回到宿舍向隊員作出宣佈，他只叫大家自己打開信看答案就好，看來他不想去面對這一切，最終被淘汰的人就是李雲迪。而趙文卓組輸給李承鉉組，他們組內被淘汰的人就是麥亨利，大家同這兩位哥哥道別都依依不捨，場面顯得好傷心。

最終李雲迪被淘汰。（影片截圖）