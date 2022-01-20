單身即地獄︱宋智雅被揭送盜版名牌畀爸爸　經紀公司澄清：是正版

憑Netflix戀愛綜藝《單身即地獄》而成功彈起的韓國人氣YouTuber宋智雅（Freezia），早前被網友發現使用盜版名牌，隨後宋智雅透過Instagram公開手寫的道歉信，但是依然未能平息事件，但仍然有網友發現其居住的豪宅居然是租借而來的，甚至她為Dior所拍攝的香水廣告，當中的的Dior手袋竟也是假的，而該帖文已經被刪除。

昨日（19日）有網民發布帖子，表示發現宋智雅約一年前在自己的YouTube頻道上載的影片中，送給父親的LV運動鞋同樣是假貨。該網民甚至把影片中的鞋子與官網圖片進行對比，指出宋智雅所送出的運動鞋，其鞋跟、顏色與商標與正版有出入。而且這款式只能夠法國購買，但在宋智雅的影片中卻見到她親自到商場購物，而下一個鏡頭已經是在家中把禮物送給父親。目前在宋智雅的YouTube頻道已經找不到相關影片。隨後宋智雅的經紀公司表示：「宋智雅送給父親的運動鞋是正版。」

另外，宋智雅雖然受不少內地網民抨擊，但是她的星途卻未有受太大影響，多間韓國電視台亦似乎未有打算把她於節目亮相的內容剪輯掉。

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