鐵拳英雄｜鄭世豪唱歌同樣出色　捱12年因一位TVB大家姐才被賞識

無綫劇集《鐵拳英雄》昨晚播至第9集，講到陳展鵬（飾步天下）和元秋（飾丁細鳳）終於尋回失散多年的兄弟/兒子，原來就是第2集曾經出現過的跌打師傅鄭世豪（飾步青原），失散後「步青原」因為生計問題而變成跛腳，更過着悲涼生活。第9集步青原與步天下和丁細鳳相認時，上演了一段感人的橋段。該集播出後，不少人都讚賞鄭世豪的演技，以及為之感動。



母子相認好感人。（電視截圖）

講起鄭世豪，大家都會想起《愛．回家之開心速遞》的「細龍生」龍力士。現年48歲的他，其實早於2001年9月就已經加入無綫（TVB），即是足足入行了21年之久。入行前的鄭世豪前後任職過首飾設計和電腦伺服器相關行業，直至1999年參加多個歌唱比賽後，才於2001年參加TVB全球華人新秀歌唱大賽並於複賽止步，及後當年他就加入第17期無綫電視藝員訓練班再入行，一直工作至今。

鄭世豪飾演步青原。（IG@chengsaiho）

第17期訓練班分別有黃嘉樂、李霖恩、蕭徽勇和何綺雲等人，當中同期同學之中黃嘉樂的發展算是較快的一位，說起來鄭世豪也是黎諾懿、鄭俊弘和胡定欣等，第187期訓練班學生的「師兄」。不過鄭世豪在入行後，歌唱方面的才華就似乎不被重視，入行頭10年超過90%的時間都只是飾演「路人甲」的角色，於大型節目中亦會擔任「禮儀先生」，在一次訪問中他就曾經提及自己的感受：「去頒獎禮係最難受，自己想做歌手，但身份係禮儀先生。」

鄭世豪唱歌真係幾好聽。（電視截圖）

在2005年，曾經有一套劇集古裝劇集《滙通天下》找他出演一名配角，不過同時間又有一些大型節目找他做「禮儀先生」，最頭鄭世豪已經為角色而「剷光頭」為由，他需要「推Job」，但自始他就再也與「禮儀先生」一職無緣。他說：「呢次應該係我人生推嘅第一個通告，之後呢類型嘅工作全部冇晒！我自問咁多年冇請過假，仲要覺得我唔聽話（推Job），點解會咁呢？可能佢哋覺得我做禮物先生做得好稱職，就算當時我已剃頭，他們都係繼續搵我，仲同我講『你唔做？我投訴你。』但我覺得剃光頭點做呢？而且都應該給其他新人機會曝光。」

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演細龍太的陳偉琪 (Vicky)與飾演細龍生的鄭世豪日前被發現私下密會。(資料圖片）

直至2013年才出現演藝事業的曙光。那一年他報名參加了《星夢傳奇》歌唱比賽節目，不過最初時並未獲得上節目參賽資格，後因為一名幕後人員向節目主持鄭裕玲（Do姐）大力推薦，Do姐在觀看了他的歌唱片段，覺得他有潛質而向節目組推薦他出賽後，鄭世豪才獲機會參賽。最後，就算只是出現在節目最後幾集也好，鄭世豪亦憑其歌唱實力勇奪《星夢傳奇》的第二名。

鄭世豪飾演的「細龍生」深入民心。（IG@chengsaiho）

同年他亦簽約「星夢娛樂」做歌手，15年年尾離開「星夢娛樂」後，2017年亦出演了《愛．回家之開心速遞》出演「細龍生」龍力士一角，再次爆紅。今次憑《鐵拳英雄》步青原一角再受到關注，說不定是他由處境劇轉型至連續劇的一大轉捩點。