TVB二月淡季播《家族榮耀》《飛虎之壯志英雄》　食糊隨時靠今舖

無綫（TVB）不明文的共識，《萬千星輝頒獎禮》後的兩個月的劇集檔期一律被稱之為「淡季」，其一，一月份播出的劇集大多數都會被歸類於該年年尾的《萬千星輝頒獎禮》，相隔大半年聲勢自然及靠近年尾的劇集，其二，在農曆新年期間播出的劇集，可能大家都忙於拜年的關係，收視普遍來說都未算出色。因上述兩點，TVB習慣都會放一些較冷門劇集，例如去年《燕雲台》和《陀槍師姐2021》，而今年就有緊接《青春不要臉》和《鐵拳英雄》檔期的就有8點半的《家族榮耀》和9點半播出的《飛虎之壯志英雄》。



《鐵拳英雄》首周收視有20.9點，成績不俗。（劇照）

《青春不要臉》夠青春而且有大量集體回憶，口碑也不俗。（劇照）

大家可能會話：「唓，咪又係攝時間！」但實情未必如此，雖然《家族榮耀》和《飛虎之壯志英雄》均屬於外購劇之列，《家族榮耀》由優酷、寰亞傳媒共同出品，而《飛虎之壯志英雄》則由優酷、邵氏兄弟合拍，但兩套劇集由演員陣容到製作都比TVB自家製的「重本」。

《飛虎之壯志英雄》真係「佬味」十足。（劇照）

《家族榮耀》真係「狗血劇」首選。（劇照）

《家族榮耀》主打豪門爭產、鈎心鬥角的劇情，套路萬變不離其中，但每次均有捧場客。況且選角方面有張智霖、楊茜堯、李彩樺、羅子溢、熊黛林等新年少見兼好戲之人，相信能吸引一班「TVB舊客仔」。9點半播出的《飛虎之壯志英雄》陣容也不相伯仲，亦有苗僑偉、黃宗澤、馬德鐘、陳豪、郭晉安等5大「視帝」，加上黃宗澤、張兆輝、梁競徽、蕭正楠和王敏德一班剛陽味十足的「男神」。之所以睇好《飛虎之壯志英雄》，除了「飛虎」系列這個招牌，由一班充滿男性荷爾蒙的肌肉猛男，配上令人血脈賁張的槍戰爆破場面，必定能夠吸引一大班支持者。在這些「殺着」之下，TVB搶收視的意圖就在明顯不過。