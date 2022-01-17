鐵拳英雄．劇評一｜橋唔怕舊最緊要受　連場打戲似「邵氏武打」

無綫（TVB）劇集《鐵拳英雄》（前名：唐人街）第一至五集劇評



又係尋親？舊唔舊啲呀？的確，TVB劇套路不外乎是查案懸疑、喜劇、愛情、尋親這幾類，而近年劇集更會將以上幾種元素「炒埋一碟」，就好似茶餐廳的炒雜燴一樣什麼都有。

陳展鵬打得有功架。（《鐵拳英雄》截圖）

現正播出的《鐵拳英雄》也不例外，主軸為陳展鵬（飾步天下）和元秋（飾丁細鳳）到唐人街尋親搵因大火而失散多年的弟妹，再加插一些伸張正義、維護民族大義的橋段，又再加上主角由歡喜冤家變成情侶等幾條愛情線，最後不時加插喜劇元素，搞搞氣氛，就成為了整套戲的架構。你說是舊套路嗎？但是「橋唔怕舊，最緊要受」，雖然有人嫌老土，但大家仍是一邊鬧一邊睇，支持者一點也沒有受影響。

劉穎鏇點解成日做「被強姦」角色？（《鐵拳英雄》截圖）

葉蒨文真係大犧牲。（《鐵拳英雄》截圖）

橋係舊，不過《鐵拳英雄》就多了武打這個元素，不止是主角們陳展鵬、陳山聰、伍允龍等人操得一身橫練肌肉，就連配角楊證樺、元秋、陳國峰都有連場打戲，兼拳拳到肉。雖知除元秋、伍允龍等人，其餘演員陳展鵬、陳山聰、易宇航等都沒有武打底子，但「唔睇得都打得」更加不會「姐手姐腳」，眾人在熒幕上呈現出的，肯定能說服到觀眾，令人相信他們是真正的武林中人。光是這一點，就不其然令人聯想到昔日由一班龍虎武師、練家子建立起的「邵氏武打電視劇」招牌。

打得好睇。（《鐵拳英雄》截圖）

拳拳到肉。（《鐵拳英雄》截圖）

元秋姐打戲又係另一賣點。（《鐵拳英雄》截圖）

或者簡單點說，由第一日起《鐵拳英雄》已開宗明義推銷這是一套武打劇，而不是《唐人尋親記》也不是《鐵拳柔情》。觀眾的目標自然是睇打戲，尋求觀感上的刺激，而不是溫情、愛情。打得好睇就得啦！陳展鵬和元秋尋親成功與否重點嗎？

最後呢場戲精彩。（《鐵拳英雄》截圖）